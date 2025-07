CEOE Castilla y León urge al Gobierno a que «deje de lastrar el desarrollo de la Comunidad»

«El precio de la energía es la competitividad del futuro. Sin precios de la energía competitivos, no hay industria, no hay empleo y no hay futuro para Castilla y León». Las palabras sin paños calientes con las que el presidente de CEOE, ... Santiago Aparicio, urgía este martes al Gobierno central a que «asuma su responsabilidad y deje de lastrar el desarrollo de nuestra comunidad». Un Ejecutivo de la Nación al que tildaba de «complejo», pues «aprieta» a los empresarios poniéndoles en «situaciones terribles», según recoge Ical. Y es que, alertaba el máximo representante del sector empresarial castellano y leonés, ya «llevamos años demandando la mejora de las redes de transporte de energía, así como el incremento del límite a las inversiones al que se somete a las empresas distribuidoras», sin que sus reclamaciones hayan tenido respuesta.

Y es perentorio actuar, pues «no podemos permitir que por la falta de decisión y de inversión, nuestras empresas pierdan oportunidades mientras otras comunidades avanzan», clamaba Aparicio, quien demandaba en nombre de la organización «altura de miras y acción inmediata». «No podemos esperar ocho o diez años a planes estratégicos que no llegan», censuraba el soriano, convencido de que «Castilla y León está preparada para liderar la reindustrialización de España, pero necesitamos un presente de competitividad energética real para que nuestras empresas pueden crecer, generar empleo y fijar población». «Sin energía competitiva, nos condenan a desaparecer, y no lo vamos a permitir», enfatizaba. Y alertaba de que pese a que la Comunidad «lidera» la producción de energía renovable en España, «se ha consolidado como un referente europeo en el impulso hacia un modelo energético más sostenible y responsable» y «generamos más del doble» de la energía que se consume aquí. «Sin embargo, la exportamos sin poder acceder a ella en condiciones competitivas». «No podemos permitir que la riqueza que producimos aquí sirva para sostener el crecimiento de otras regiones mientras se nos niega la infraestructura necesaria para aprovechar la nuestra y traer nuevas inversiones a nuestro territorio», advertía Aparicio. Lo decía durante el acto de entrega de los premios CEOE Castilla y León, en el que urgía una planificación y ampliación «adecuada» de las redes eléctricas, sobre todo vinculadas a las renovables, pues, advertía, «muchas iniciativas» se ven «frenadas por la falta de capacidad de evacuación o conexión a la red». «Comparto todas y cada una de las palabras» de Aparicio, añadía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, encargado de clausurar la ceremonia «de reconocimiento a la excelencia empresarial». «Necesitamos en Castilla y León y en España una infraestructuras a la altura de lo que necesitáis los empresarios para poder competir», insistía el jefe del Ejecutivo autonómico, que no es la primera vez que alza la voz para reclamar esas dotaciones. Aparicio y Mañueco -en el centro- con los galardonados con los Premios CEOE Castilla y León ICAL El de las vinculadas a la energía fue uno de los «problemas» que arrastran las empresas sobre los que puso el acento Aparicio en un día de celebración, sí, pero también de reivindicación en un acto con presencia de autoridades políticas de diferente signo y nivel. El presidente de CEOE comprometía el apoyo de la organización «a todos los empresarios, grandes y pequeños, para que puedan continuar creando empleo, riqueza y bienestar en nuestra comunidad». Pero, apostillaba, «para que nuestras empresas puedan avanzar, necesitamos resolver problemas estructurales que siguen lastrando nuestra competitividad» y que, además de esas urgencias en clave energética, abarcan desde las infraestructuras, a la despoblación, la «excesiva» burocracia, la digitalización o el absentismo laboral, sobre el que CEOE Castilla y León reclama abordarlo «con valentía, reforzando la gestión sanitaria, promoviendo la gestión con las mutuas y reduciendo bajas innecesarias». Contra los «déficit históricos» «Castilla y León no puede seguir permitiéndose el lujo de arrastrar déficits históricos en infraestructuras clave», sostenía Aparicio. Entre los desafíos incidía también en el de la despoblación, «fenómeno que afecta directamente al tejido productivo» en forma de «escasez» de personal, falta de relevo generacional o «menor capacidad para atraer proyectos empresariales». Y también, añadía, «una pérdida continua de talento». «Es imprescindible actuar con urgencia y con visión», pues «no hay desarrollo económico posible sin población, ni población sin empresas, y no hay empresas competitivas sin las personas necesarias para impulsarlas», señaló de esa espiral. Precisamente en clave demográfica Mañueco apuntaba al cambio de tendencia, pues se está «creciendo en población» y en lo que va de legislatura el padrón ha crecido en 25.000 personas. MÁS INFORMACIÓN Junta y Facyl se unen para reforzar la competitividad de la automoción ante los aranceles con 900.000 euros hasta 2028

Junta y campo consensúan una declaración para pedir un presupuesto «digno» para la próxima PAC Además, el presidente de CEOE situaba como «fundamental» la conectividad y digitalización, para lo que reclamaba una «inversión decidida y estratégica» que llegue «a todas las empresas, estén donde estén». «La digitalización no debe ser una oportunidad sólo para unos pocos, sino una herramienta de cohesión y crecimiento para todos», clamaba durante su discurso en la entrega de los galardones. Un acto en el que Mañueco defendía que en Castilla y León «damos todo tipo de facilidades» a las empresas que quieran emprender y crear puestos de trabajo, a través de ayudas directas, financiación, apoyos a la innovación o la internacionalización. Precisamente en clave mundial, el presidente de la Junta reconocía que «nos preocupa» el contexto geopolítico y se mostraba «en contra» de la «guerra arancelaria». Un «reto y desafío» –en referencia a los 'peajes' impuestos por Donald Trump en Estados Unidos y las respuestas de otros países– ante el que pedía a la Unión Europea actuar con «diplomacia, rigor y unidad».

