Centenares de vallisoletanos arropan a su patrona en su día grande

La procesión en honor a la Virgen de San Lorenzo recorre las calles de Valladolid

Centenares de personas han acompañado este lunes a la Virgen de San Lorenzo en la procesión con la que Valladolid honra tradicionalmente a su patrona. El desfile ha salido de la iglesia que lleva su nombre bajo los sones del himno de España y se ha dirigido hacia la catedral de la ciudad.

Durante la vuelta, la patrona ha pasado sobre el manto de flores que cada año se hace en su honor en las calles del centro de la capital vallisoletana.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido a la patrona de la ciudad por la «paz en el mundo» ante la existencia de demasiados conflictos bélicos en el planeta, así como por los mayores y contra la «lacra» de la soledad no deseada. Además, se ha acordado de las generaciones jóvenes, con el deseo de que cuenten con oportunidades para poder desarrollar su proyecto de vida en Valladolid, informa Ical.

Además, durante su homilía en la misa celebrada el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha hecho un «elogio de la polaridad» que representa Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de la ciudad, como «clave» en la «reciprocidad entre los polos» a través de un «diálogo tenso, creativo y fecundo».

Una realidad que choca con esa polarización surgida en la «exclusión del otro» y cimentada en un «populismo» que «enfrenta», donde genera un ejercicio, en ocasiones, «violento y trágico», como en las guerras que «asolan» el mundo, ha reconocido.