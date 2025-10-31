Suscribete a
Cementerios: centinelas de la historia

Día de Todos los Santos

Visitar los camposantos permite viajar en el tiempo e imaginar cómo era la vida siglos atrás, por lo que en algunas ciudades como Salamanca, León o Zamora forman parte ya de sus rutas turísticas. ABC habla con algunos de sus guías

Vivir en un cementerio: «No dije a mi novia dónde vivía y cuando la llevé a conocer a mis padres pensó que era un psicópata»

Panteón de los Vallisoletanos Ilustres en el Cementerio de El Carmen, en Valladolid
Panteón de los Vallisoletanos Ilustres en el Cementerio de El Carmen, en Valladolid

M. Sánchez Blanco

Valladolid

Zamora. Siglo XIX. Todos los maceros y concejales del Ayuntamiento visten de luto. Están de procesión. Deben trasladar al menos treinta féretros de un cementerio provisional al de San Atilano, que comenzaría así su andadura con este «entierro fantasmagórico». Era algo común en una época ... en la que muchos cementerios castellanos pasaban, por razones higiénicas y decisión real, de estar bajo el control de la iglesia a categorizarse de «civil» y ubicarse «fuera de la ciudad». Es una de las curiosidades que David Gago, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora y profesor de Geografía e Historia, comparte en las rutas organizadas para conocer la historia y arquitectura del camposanto zamorano.

