Los cazadores prevén una media veda de codorniz «muy buena»

«Muy buena». Esa es la previsión que ha lanzado la Federación de Caza de Castilla y León sobre cómo se presentará la campaña hábil de caza de codornices, urracas, cornejas, conejos y zorros, que se extenderá, como ya es costumbre, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre en la Comunidad. Y a partir del 25 de agosto también incluirá a las palomas torcaces y las bravías.

Han sido los propios cazadores los que han asegurado que ya en mayo «había una gran densidad de codornices» en la península, avistadas por técnicos y anilladores del proyecto COTURNIX, y que la cría esta temporada también «está siendo buena». Estos datos, afirman desde la Federación, «nos llenan de esperanza», puesto que permitirán recuperar una buena densidad a la especie. Además, han querido recordar que este año en el período de media veda los días hábiles serán los martes, jueves, sábados y domingos, y que se ha reducido el cupo de caza de codornices a 20 ejemplares por persona y día.

PROTECCIÓN ESPECIES CINEGÉTICAS

En el mes de julio la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicó una nueva e innovadora orden, por la apertura a la posible futura caza de tórtolas, con medidas de protección para las especies cinegéticas ante la el inicio de la campaña. En esta norma, se marcaba la reducción del cupo de caza de codornices y para los cotos que lo hubieran solicitado antes del 25 de julio, «la posibilidad de unirse al mecanismo de gestión adaptativa de la tórtola, siempre que se comunique telemáticamente la captura torcaz mientras se extienda la media veda«.

Ante esta nueva medida, la Federación afirma no estar en contra de iniciar pruebas experimentales con el fin de cumplir exigencias europeas e iniciar un proceso de caza adaptativa de tórtolas. No obstante, matiza que «nadie puede llevarse a engaño pensando que participando en este proyecto, va a poder cazar tórtolas con normalidad, porque no es así».

Por último, la agrupación ha señalado en un comunicado que cada cazador puede recoger información sobre su jornada de caza, a través de una muestra biológica con las fichas-bolsa de la codorniz, de las que disponen la propia Federación Autonómica y sus delegaciones provinciales. También ha pedido a sus cazadores que extremen el cuidado de sus perros por el calor y las garrapatas y que los controlen para que no haya problemas con las polladas de perdiz. Además de que estén alerta ante posibles fuegos y que sean cautos en el uso de las armas, respetando «al máximo» a las especies y al medio ambiente.