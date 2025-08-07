Suscribete a
El Castillo del Valle de Mena ya tiene quien lo habite

Tras más de una década en venta, una pareja de neoyorquinos compra la extraordinaria fortaleza burgalesa

Exterior del Castillo del Valle de Mena
Exterior del Castillo del Valle de Mena ICAL
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

En el burgalés Valle de Mena es fácil viajar al Medievo. Basta con cruzar el arco de acceso al castillo de los Velasco. De la fortaleza destaca la majestuosidad de su torre del siglo XIV, una de las mejores conservadas de la provincia. Cuentan las ... crónicas que fue levantada por los Angulo, si bien cuando los descendientes de Pedro Gómez de Porras se repartieron los bienes familiares, el alcázar pasó a manos de los Velasco, que generación tras generación se ocuparon de su mantenimiento -también, de incorporar algún que otro añadido con más o menos acierto-. El inmueble estuvo habitado hasta la Guerra Civil. Tras ella, ya sólo se utilizó como cuadras para caballos hasta que el último heredero de esta familia nobiliaria, el ya fallecido Eduardo Gil Lang, impulsó su restauración, una intervención que mereció un reconocimiento por parte de la Asociación Española de Amigos de los Castillos en 2006. En 2014 lo puso a la venta.

Sobre el autor Henar Díaz

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Periodismo ABC/UCM. Trabajo en ABC desde 2005. Tras comenzar en la sección de Madrid, las oportunidades que da la vida me devolvieron un año más tarde a Valladolid, mi tierra. En la delegación de Castilla y León he escrito sobre medio ambiente, familia y sanidad; ahora lo hago sobre cultura.

Henar Díaz

