La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, se reúnen con asociaciones empresariales para abordar las medidas de recuperación de los sectores y empresas afectados por los incendios en Sanabria

La viceconsejera de Acción Cultural. Mar Sancho, destacó ayer que la comarca zamorana de Sanabria «está en un buen momento» para recibir visitas turísticas, «ahora que comienza el otoño», y que sus recurso tanto patrimoniales como naturales «están intactos».

Lo dijo minutos antes de reunirse en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, y junto con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, con representantes de asociaciones empresariales para abordar las medidas de recuperación de los sectores y empresas de la zona afectada por los incendios forestales del pasado verano. de Sanabria afectadas por los incendios forestales del pasado mes de agosto.

Allí recordó que esta zona «es uno de los principales enclaves turísticos» de Castilla y León a nivel de patrimonio, gastronomía, enoturismo y naturaleza, por lo que será objeto de un programa de promoción específica de las zonas afectadas por los fuegos. Así, tendrá especial protagonismo en distintos eventos que se van a celebrar próximamente como la 2ND Vinoinfluencers World Awards, la feria Naturcyl, que tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre; en Intur, del 14 al 16 de noviembre, y en la jornada de Posadas Reales, que precisamente se celebraré en Vigo de Sanabria (Zamora) el próximo 24 de septiembre.

«Todos los alojamientos turísticos están abiertos y, también, la hostelería. Invitamos, con razón de esa campaña que estamos desplegando a nivel nacional e internacional, a que los viajeros vengan a las zonas afectadas porque Castilla y León es un viaje que merece la pena, ahora, más que nunca», afirmó la responsable de la Consejería de Cultura y Turismo.

La viceconsejera recordó la línea de subvenciones creada para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural dañados. «Va dirigida a los ayuntamientos. Está abierta y esperamos las solicitudes», concluyó.

La reunión contó también con la presencia de la directora general de Comercio y Consumo; María Pettit; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada; el diputado provincial Ramiro Silva y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.