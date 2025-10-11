Castilla y León suma 94 donantes de órganos y 327 trasplantes entre enero y septiembre

La Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja en su último informe que el número de donantes de órganos en nueve primeros meses del año se ha situado en 94. En concreto, se han desarrollado 327 trasplantes en lo ... que va de 2025 en la Comunidad.

Por centros, el número de donantes registrado ha sido de 18 en Burgos y los mismos en León, tres en El Bierzo, uno en Palencia, veinte en Salamanca, tres en Segovia, trece en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, nueve en el Hospital Universitario Río Hortega de la capital vallisoletana y los mismos en Zamora.

Entre enero y septiembre se han realizado un total de 327 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de la Comunidad. La actividad trasplantadora registrada indica que se han realizado 120 implantes renales, correspondiendo 56 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 64 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro charro ha realizado además ocho trasplantes renales de vivo/cruzado, seis de páncreas-riñón y 16 pulmonares.

Noticia Relacionada Banco de leche: diez años y 400 donantes Miriam Antolín El Río Hortega de Valladolid y el Centro de Hemoterapia centralizan un servicio regional que recoge unos 300 litros al año y permite cubrir las necesidades urgentes para bebés prematuros

También se han realizado 28 injertos hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 15 trasplantes cardiacos.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas, que han sumado 134 entre enero y septiembre en los hospitales autorizados.