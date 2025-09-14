Castilla y León ronda los 170.000 estudiantes con beca tras aumentar un 7% el presupuesto de Junta y Estado

Castilla y León registró un total de 169.601 estudiantes con beca y ayuda al estudio financiadas directamente por los ministerios de Educación y Universidades y la Junta en el curso 2023-2024, que fueron 18.468 más que el año anterior. Un incremento que está relacionado con el aumento del 6,8 por ciento del presupuesto de las administraciones públicas, hasta alcanzar los 169,7 millones de euros. De esa cantidad, tres de cada cuatro euros corrieron a cargo del Estado, mientras que el resto fue aportado por el Ejecutivo autonómico.

La estadística de becas y ayudas al estudio, publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y recogida por Ical, señala que el número de becados en la Comunidad ha pasado de 151.133 en el curso 2022-2023 a los 169.601 en el curso 2023-2024. Es decir, un 12,2 por ciento más, que es una tasa superior al incremento registrado a nivel nacional, donde aumentó un 8,8 por ciento, hasta los tres millones de estudiantes beneficiados.

De los 169.601 alumnos con becas, 106.722 recibieron una ayuda financiada por la Junta de Castilla y León y 62.879 de los ministerios. Pese a esta diferencia entre una administración y otra, la inversión estatal es mucho mayor que la autonómica. En concreto, 127,8 frente a 41,9 millones. El número de beneficiarios en la Comunidad ronda los 170.000, pero las becas y ayudas alcanzan las 232.866, de las que 52,3 por ciento corresponden a los ministerios y el resto, a la Junta. Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde los becarios son 3 millones y las ayudas, 4,5 millones.

La mayoría, de enseñanzas obligatorias

En cuanto a la distribución por niveles educativos, la mayoría corresponde a los alumnos de enseñanzas obligatorias (Infantil, Primaria y Especial), con 110.339 becados frente a los 38.545 de los universitarios y los 20.717 de las etapas postobligatorias no universitarias. Eso sí, el reparto de la financiación es muy diferente, puesto que más de la mitad del dinero (54 por ciento) de las ayudas va destinada a las enseñanzas universitarias, con 91,4 millones de euros; seguido de las obligatorias (24 por ciento y 41,9 millones) y las postobligatorias (22 por ciento y 35,8 millones de euros).