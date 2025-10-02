Castilla y León rompe la tendencia al alza y despide septiembre con una leve bajada del paro

Castilla y León rompió la tendencia de los últimos dos meses y despidió septiembre con un ligero descenso del desempleo. En concreto,. el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo cayó en 156 personas en relación al mes anterior, un 0,16 por ciento menos, hasta alcanzar los 98.023 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La caída del paro en la Comunidad fue menor a la registrada en España ( un 0,20 por ciento), aunque mejora la evolución anotada hace un año cuando aumentó un 0,13 por ciento (en 130 personas). Es el octavo mayor descenso a nivel nacional y además, rompe la tendencia al alza del mes anterior.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Castilla y León (25 veces) y ha bajado en cuatro ocasiones y el descenso de este mes es la bajada más pequeña desde que hay registros.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 5.273 parados, lo que supone un 5,10 por ciento menos, por debajo de la media que cayó un 5,97 por ciento.

Por provincias, el comportamiento fue desigual en términos interanuales. Subió en Ávila (un 2,13 por ciento -sumó 166 desempleados más-); en Salamanca (un 1,07 -217-); en Zamora (un 1,07 -84-) y en Palencia (un 0,34 -20-). Por el contrario, la provincia de Valladolid lideró las caídas con un 1,83 por ciento y 391 parados menos, por delante de Segovia, con un 1,78 por ciento (-80) y Burgos, con un descenso del 0,93 por ciento (-120). En la provincia de León la caída fue del 0,25 por ciento (-50) y en Soria del 0,08 (-2), informa Ical.

En relación a los sectores, de los 98.023 parados existentes en Castilla y León, 70.794 corresponden al sector servicios (72,22 por ciento), 10.015 no trabajaron nunca (10,21 por ciento), 7.952 pertenecen a la industria (8,11 por ciento), 5.701 a la construcción y 3.561 al sector primario. Por sexo, 59.407 son mujeres (60,6 por ciento) y 38.616 son hombres (39,4 por ciento). Por edad, los menores de 25 años representan el 8,22 por ciento al suponer 8.067 del total de desempleados de Castilla y León.

Contratación

Por lo que respecta a la contratación, aumentó un 35,64 por ciento en el mes de septiembre, cuando se firmaron 70.639 contratos, 18.559 más en comparación con el mes anterior. A nivel nacional lo hizo un 47,48 por ciento.

Además, la contratación creció un 2,54 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con 1.751 contratos más en este caso, por debajo de la media donde creció un 8,49 por ciento. Castilla y León ha anotado en este caso la segunda peor evolución del país.

De todos los contratos, 25.925 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,4 por ciento superior a la de septiembre del año anterior y 44.714, contratos temporales (un 1,5 por ciento más). Del número de contratos registrados en septiembre, el 63,3 por ciento fue temporal (frente a un 70,94 por ciento del mes anterior) y un 36,7 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 29,06 por ciento).