Castilla y León quiere atraer «talento senior» de otras comunidades

Zamora inauguró ayer en el Teatro Ramos Carrión la séptima edición de su Congreso Internacional 'Silver Economy', que se dedicará este el sábado a abordar mediante conferencias «de máximo nivel» múltiples 'palos' económicos movidos por las personas mayores. Bienestar y cuidados, sí (al ... respecto se referenció el interés del Centro de Innovación Tecnológica 'La Aldehuela'), pero «también hablamos de nichos de empleo», señaló la consejera de Industria, Leticia García, que apuntó a la parte más veterana de la pirámide poblacional por su peso tanto en el rol de trabajadores como desde la perspectiva de consumidores con poder para marcar la pauta.

«Recientemente hemos celebrado ese pacto con Extremadura y con Andalucía para traer talento 'senior' a nuestra Comunidad por su potencia y capacidad importantísimos», deslizó la titular, que estuvo encargada de abrir el evento, acompañada por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez. Con la ciudad como «epicentro» para los avances en la materia, destacó así «la importancia que tiene como fuerza laboral» una población que, sin ser anciana, enfila desde hace tiempo la cincuentena. Con un 26 por ciento de trabajadores mayores de 55 años. García reconoció su «magnitud», que no debe ignorarse en una comunidad como Castilla y León, con un 43 por ciento de habitantes en esa franja de edad, según subrayó, ocho puntos por encima de la media nacional.

Primer sector de consumo

También incidió en la relevancia de los más mayores y sus necesidades para dar forma al mercado, ya que «el sector de la economía plateada engloba al principal grupo de consumo». «Por cada cien personas atendidas en este ámbito se generan 84 puestos de trabajo», cifró la consejera, que argumentó su razonamiento en base a «recientes informes del Consejo Económico y Social de Castilla y León» que arrojaban que «las personas de más de 50 años» -si bien esto supone bajar la vara de lo que comúnmente se entiende por tercera edad- suponen el primer sector de consumo. Generan más de 13.600 millones anuales y 400.000 puestos de trabajo, entresacó de ello.

Animó así a los sectores a tener en cuenta a un público que peina canas de cara a su oferta comercial y de servicios. Una recomendación que extendió en concreto al turismo, mirando a una Zamora inmersa en Las Edades del Hombre.