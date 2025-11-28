Suscribete a
Castilla y León quiere atraer «talento senior» de otras comunidades

La consejera de Industria inaugura en Zamora el VII Congreso Internacional 'Silver Economy', que bate el récord de participación con 2.400 personas inscritas

Enacyl: la aplicación que permite a los mayores conocer «en tiempo real» «miles» de actividades

Inauguración en Zamora del Congreso Internacional 'Silver Economy'
Inauguración en Zamora del Congreso Internacional 'Silver Economy' ICAL
Clara Rodríguez Miguélez

Clara Rodríguez Miguélez

Zamora

Zamora inauguró ayer en el Teatro Ramos Carrión la séptima edición de su Congreso Internacional 'Silver Economy', que se dedicará este el sábado a abordar mediante conferencias «de máximo nivel» múltiples 'palos' económicos movidos por las personas mayores. Bienestar y cuidados, sí (al ... respecto se referenció el interés del Centro de Innovación Tecnológica 'La Aldehuela'), pero «también hablamos de nichos de empleo», señaló la consejera de Industria, Leticia García, que apuntó a la parte más veterana de la pirámide poblacional por su peso tanto en el rol de trabajadores como desde la perspectiva de consumidores con poder para marcar la pauta.

