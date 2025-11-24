Castilla y León, preparada para brillar esta Navidad

Con diciembre a la vuelta de la esquina, el frío avanza imparable, solo superado en rapidez por los preparativos navideños. Fechas y horarios de los espectáculos, novedades... Estos son los detalles del alumbrado que hará brillar Castilla y León.

Ávila

El premio a primera provincia en ... dar luz y color a su Navidad se lo lleva Ávila, que adelantó la celebración al pasado sábado. Esta se enmarca en el 40 cumpleaños del nombramiento de la urbe como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Ávila adelantó al pasado sábado el encendido navideño con motivo del 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad M. MUÑOZ

Burgos

Conforme al hábito burgalés de encender las luces el viernes más próximo al Puente de la Constitución y la Inmaculada, el alumbrado cobrará vida el 5 de diciembre. Al igual que en 2024, se darán dos actos: el barrio de Gamonal abrirá las navidades a las 19.00 horas con danzas tradicionales, para dar paso sobre las 20.00 a la plaza Mayor. Como los dos años anteriores, habrá dos árboles principales de Navidad, de nuevo, uno en el ágora principal y otro en Gamonal, lo que pone un acento especial en el barrio más poblado de la ciudad.

Iluminación navideña en León, en el pasado año ICAL

León

Las luces comenzarán su reinado en León el jueves 27 de noviembre, para lo que se realizará un gran acto en la plaza de Santo Domingo. Entre las novedades de este año está la ampliación a una docena de los ramos leoneses, que tradicionalmente se colocan por la ciudad. Otras son una iluminación «especial» en la plaza Mayor, ya recuperada de las obras, los dos soldaditos que «escoltarán» al Consistorio de la plaza de San Marcelo, un árbol de luz en la del Grano y una decoración creativa en la plaza de las Cortes Leonesas.

Palencia

Desde el jueves 4 de diciembre a las 18.30 de la tarde, la plaza Mayor constituirá el epicentro del terremoto luminoso palentino. Allí se instalará una gran campana de catorce metros de altura, que incorporará un piloto musical cada hora con un espectáculo coordinado de música e iluminación.

Ponferrada

Los planetas se alinearán estas navidades en Ponferrada, y es que la ciudad ha montado su propio Sistema Solar sobre el Puente García Ojeda. Una instalación astronómica con cuarenta bolas, estrellas y cometas, suspendidos a ocho metros de altura sobre las farolas. Completará el prototipo una gran estrella con cola situada frente al Castillo de los Templarios. El comienzo oficial de todo se dará el sábado 29 de noviembre.

Salamanca

Las 18.30 horas del 27 de noviembre marcarán el encendido de las luces salmantino. El horario del alumbrado será, de lunes a jueves, desde el anochecer hasta las 23.00 horas, y hasta las 00.00 horas los viernes, sábados, domingos y festivos. El Huerto de Calixto y Melibea volverá a transformarse en un jardín mágico gracias a una experiencia inmersiva que creará una ilusión de movimiento. Y lo nuevo este 2025 serán las proyecciones de luz en el lienzo de la muralla que rodea al jardín. Más citas para no perderse son los pasacalles de robots led, organizados los días 29 de noviembre y 6, 20 y 27 de diciembre, a partir de las seis de la tarde.

Segovia

Aunque, según fuentes municipales, la fecha no está decidida, la inauguración de las luces acostumbra a hacerse en torno al puente de la Constitución. Esta campaña tiene predilección por el jueves 4 de diciembre. Lo que sí se conoce es el retorno del gran pórtico luminoso de la avenida del Acueducto, cuyo espectáculo de luz y sonido durará al menos siete minutos y se llevará a cabo como mínimo en tres pases diarios.

Soria

Otra conquistada por el puente de la Inmaculada: Soria se teñirá de luz el 5 de diciembre por la tarde. Lo hará gracias al grupo de empresas de origen español Iluminaciones Ximénez, encargado de instalar también el alumbrado de Vigo, además de haber llevado la Navidad a más de 50 países de todo el mundo, con ciudades como Nueva York, Londres y Milán entre sus clientes.

Valladolid

Nacimiento que se ilumina frente a la iglesia de San Pablo en Valladolid, una de las novedades de este año R. ORTEGA

En Valladolid, el alumbrado se inaugurará el jueves 27 de noviembre, fecha que coincide con la víspera del 'Black Friday'. Será a partir de las 19.00 horas en la plaza San Pablo, que contará con la actuación del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. A continuación, alrededor de las 19.30 horas, tendrá lugar el encendido en la plaza de la Fuente Dorada. En adelante, las luces de la ciudad brillarán desde las 18:00 horas. A modo de novedad, San Pablo contará con un belén luminoso, Además, proyectará en su fachada el espectáculo de videomapping 'La Controversia' el 6 y 7 de diciembre.

Adornos preparados en la plaza Mayor de Zamora M. ÁLVAREZ

Zamora

La capital de las Tierras del Pan y del Vino dará comienzo al alumbrado a las 20.30 horas del 'viernes negro', el día 28 de noviembre. Este 2025 se ha instalado un gran árbol de navidad en la plaza Mayor. Allí, la capital del románico hará gala de su nombre, gracias a las ya icónicas letras luminosas 'ZAMORA'. Por lo demás, la plaza Mayor mantendrá la esencia del pasado año, pero para dar dinamismo habrá algunas variaciones, como un cambio en la música.

Los Reyes Magos, en su partida el 6 de enero, se llevarán consigo las luces navideñas de la Comunidad. Por eso, en estas fiestas, sea cual sea el espíritu navideño de cada uno, los planes fuera y las salidas para juntarse con seres queridos tendrán buen acompañamiento. Toca disfrutar del alumbrado y brillar con él.