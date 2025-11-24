Suscribete a
Castilla y León, preparada para brillar esta Navidad

En plena cuenta atrás para los días más mágicos del año, el alumbrado retoma su papel en ciudades y pueblos de la Comunidad como baluarte de la fiesta

La localidad leonesa de Almazán enciende su Navidad

El árbol junto a la Santa, en las murallas de Ávila, ha sido uno de los más fotografiados este fin de semana M. MUÑOZ

M. Sánchez Blanco

Valladolid

Con diciembre a la vuelta de la esquina, el frío avanza imparable, solo superado en rapidez por los preparativos navideños. Fechas y horarios de los espectáculos, novedades... Estos son los detalles del alumbrado que hará brillar Castilla y León.

Ávila

El premio a primera provincia en ... dar luz y color a su Navidad se lo lleva Ávila, que adelantó la celebración al pasado sábado. Esta se enmarca en el 40 cumpleaños del nombramiento de la urbe como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

