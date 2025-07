Castilla y León pone 'voz' al PP

A dúo pondrá voz Castilla y León al PP a nivel nacional. Lo hará de la mano –en concreto, de la oratoria– de dos mujeres que comparten origen político en una tierra durante años considerada granero de votos del Partido Popular y que tras ... este Congreso están llamadas a convertirse en dos de los rostros más visibles de la formación. Son la leonesa Ester Muñoz y la abulense Alicia García. Las dos elegidas por Alberto Núñez Feijóo como portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, respectivamente, de quienes ha destacado su «garra», en el caso de la primera, y la «experiencia», «calma» y «acierto castellano», en el de la segunda.

García continuará en el cargo para el que el gallego ya le designó al arrancar la legislatura. Y su nombre sigue como parte de un organigrama que sí ha sufrido retoques, entre ellos el que ha propiciado que la diputada Ester Muñoz sea la nueva voz de los populares en la Cámara Baja.

Si Ester Muñoz y Alicia García son la 'voz' del PP que se oirá en los hemiciclos en las Cortes Generales a la vuelta del verano y la reanudación de la actividad parlamentaria, este sábado ha habido otra también con origen en esta tierra que se escuchó en el 21 cónclave que hasta hoy se celebra en Madrid: la de su presidente autonómico y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, uno de los artífices de la ponencia política del partido. El documento que sienta las bases ideológicas y programáticas de los populares para su próxima etapa lleva la firma del barón castellano y leonés, junto a la de su homólogo andaluz, Juanma Moreno; la eurodiputada y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Alma Ezcurra, y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza. Habló en clave nacional, orgánica de partido, y también con guiños al terruño. «No todas las personas de Castilla y León, no todas las personas de Valladolid somos como Puente. Os lo juro, claro que no somos como él. Que quede bien claro. Eso no viene en la ponencia, pero lo digo yo», sostenía Mañueco durante su intervención en el plenario, en referencia al ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente.

Y el dirigente popular alzaba la voz para defender que la «gran familia» del Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, son «hoy más que nunca» la «tabla de salvación» y la «pista de despegue» de España frente al «fallo multiorgánico» que presenta el socialista Pedro Sánchez y su Gobierno, recoge Ical.

También Alicia García daba cuenta de la actividad en el Senado, donde el PP es el grupo mayoritario, con la abulense como portavoz. Cámara en la que debutó a la vez que en la portavocía. En las listas de los populares en aquellas elecciones generales adelantadas a julio de 2023, García se reenganchaba de nuevo a la política nacional tras haberse presentado como candidata a la Alcaldía de la ciudad amurallada. Había sido diputada, su estreno en Madrid tras años de trayectoria en Castilla y León, donde ocupó dos consejerías –Familia y Cultura y Turismo– en sendos gobiernos de Juan Vicente Herrera, hasta que el veterano político burgalés se retiró de la primera línea.

También por la Junta de Castilla y León pasó Ester Muñoz. En su caso como delegada territorial en León, donde llegó en 2021 siendo asesora de Mañueco. Y fue con él como presidente del partido en la Comunidad con quien también tomó las riendas de la formación en su provincia y regresando al poco a la política nacional, en esta ocasión como diputada. Ya sabía lo que era estar en Madrid. Fue senadora entre 2021 y 2023, pero sus desavenencias con la entonces dirección de Pablo Casado le apartaron de la siguiente convocatoria tras haber 'firmado' con su juventud (León, 1980) intervenciones que no dejaron indiferentes. Antes se había fajado en Génova, donde trabajó.

Ester Muñoz y Alicia García también comparten que forman parte del organigrama del PP de Castilla y León, ahora al frente del área de Medio Ambiente y Transición Justa y valedor del afiliado, respectivamente. La leonesa entra ahora a forma parte del Comité Ejecutivo Nacional, al que también llega la zamorana, Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.