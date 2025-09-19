Castilla y León duplica el número de especialistas en farmacia hospitalaria en la última década

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (d), junto al alcalde de Segovia, José Mazarías, en la jornada sobre farmacia hospitalaria

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, puso en valor este jueves el funcionamiento de los 14 servicios de farmacia hospitalaria de Castilla y León, así como la formación anual de 24 farmacéuticos hospitalarios en el marco de la inauguración del IV Foro de Gestión y Farmacia Hospitalaria, celebrado esta tarde en el Parador de Segovia.

«Si hay una especialidad hospitalaria que ha tenido una evolución muy rápida y sostenida a lo largo de los últimos años ha sido la farmacia hospitalaria», afirmó Vázquez, mientras detalló que ha pasado de tener un enfoque meramente dispensador de medicamentos, gestor de ese movimiento de medicamentos en el hospital y de realizar algunas técnicas de farmacotecnia, a convertirse en una farmacia clínica, los farmacéuticos integrados en el proceso clínico del paciente, una atención integral y personalizada al paciente, además de suponer un avance «importante» en cuanto a investigación, docencia y formación en los hospitales de la Comunidad.

«Todo ello nos lleva a tener 14 servicios hospitalarios de farmacia, en los que prestan su trabajo más de 150 especialistas en farmacia hospitalaria, además de haber tenido la fortuna desde los últimos diez años en duplicar el número de farmacéuticos que prestan sus servicios en los hospitales», recalcó el consejero.

También, señaló que Castilla y León cuenta con una «importante» docencia en farmacia hospitalaria con la formación de seis profesionales anualmente en este ámbito «por lo que podemos decir que se están formando 24 farmacéuticos hospitalarios en nuestra Comunidad».

Salas blancas

Por su parte, Vázquez se refirió al desarrollo de inversión «importante» de la Junta en el campo de la tecnificación o en la creación de 'Salas blancas' «donde se preparan fármacos altamente especializados» y en la oncología y dermatología, donde se ha invertido más de diez millones de euros en los últimos dos años, dirigidos también a los procesos de robotización y automatización de las farmacias.

«Vamos consiguiendo que los almacenes se encuentren robotizados y que las unidosis hospitalarias se hagan a través de dispensación automática», añadió.

La figura del farmacéutico hospitalario «es enormemente importante» porque, según explicó, garantiza uno de los retos «más importantes» que tiene el sistema sanitario, la incorporación de la tecnología farmacéutica y, hacerlo en condiciones de rigor y sostenibilidad «solo puede hacerse con unos potentes servicios de farmacia hospitalaria».

En cuanto al gasto en medicamentos, afirmó que anualmente más de 1.300 millones de euros se dedican a la compra de medicamentos, de los cuales, 535 en el ámbito hospitalario y 785 en el del medicamento por receta, por lo que, insistió en que es obligada la gestión «eficiente y rigurosa» de estos medicamentos «para poder mantener la sostenibilidad del sistema sanitario».

En relación a los retos a los que se enfrenta la farmacia hospitalaria en Castilla y León, el consejero se refirió a la medicina personalizada y de precisión. «Somos pioneros en la farmacogenética, concretamente en el Programa 5SPM», apuntó Vázquez, mientras explicaba que permite analizar las características del genoma de la persona y la situación clínica, evitar efectos secundarios que, de modo generalizado pueden crearse.

También se centró en la investigación, «hemos lanzado desde el Complejo Asistencial Universitario de León, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, el hospital San Joan de Deu de Barcelona un tratamiento único en el mundo para tratar la enfermedad de Menkes», fruto del esfuerzo y la investigación.

Los campos que se abren en el futuro, «son muchos», como la inteligencia artificial y su aplicación a la farmacia, el desarrollo de la oncofarmacia, la farmacia de medicina nuclear. «Están en desarrollo en la farmacia hospitalaria de Castilla y León y creemos que este desarrollo sostenido continuará en los campos de docencia, investigación y adaptación de las nuevas tecnologías», concluyó el consejero de Sanidad.