Castilla y León declara dos días de luto por los fallecidos en la mina de Cangas de Narcea

La Junta de Castilla y León ha declarado dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido este viernes poco antes de las cinco de la tarde en una explotación carbonífera ubicada ... en Cangas del Narcea, Asturias. Uno de los fallecidos, Anilison, de origen caboverdiano, residía en Villablino, en la comarca leonesa de Laciana.

De esta manera, el Gobierno de Castilla y León «muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados», han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Además, en el comunicado dando a conocer el luto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado «el profundo sentir de Castilla y León ante esta terrible tragedia». Así como, «todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos», a quienes ya se lo trasladaba en la tarde-noche del viernes manifestaba a través de su perfil en X.

Según han señalado desde la Gobierno autonómico, desde que se conoció el trágico accidente, han estado «en permanente coordinación con el Principado de Asturias», al que han agradecido su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.

«Castilla y León se une al dolor por los mineros fallecidos ayer, uno leonés y otro asturiano. Nuestra tierra abraza a sus familias, compañeros y amigos», ha escrito este jueves Mañueco en sus redes sociales.

El fallecimiento de los dos trabajadores del carbón -Anilson, de 42 años y Óscar, de 32 y vecino de Cangas de Narcea- en la mina de Vega de Rengos, gestionada por la empresa TyC Narcea, se producía por un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada del pozo.

Un segundo accidente laboral y mortal en una mina en Asturias en este 2025. El pasado 31 de marzo, cinco mineros perecía en la mina de Cerredo (Degaña). Las cinco víctimas de León: uno del Bierzo y cuatro también eran de Villablino, donde la noticia de la muerte de su vecino Anilson sumía en la «consternación» a este municipio de la comarca de Laciana.