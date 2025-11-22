Suscribete a
Castilla y León declara dos días de luto por los fallecidos en la mina de Cangas de Narcea

Anilson, de 42 años, y uno de los dos muertos en el derrumbe del pozo de carbón en Asturias residía en la localidad leonesa de Villablino

«Consternación» en Villablino por la muerte en la mina de Cangas de Narcea de uno de su vecinos: «Parece mentira vivir algo así»

Banderas a media asta en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en señal de luto
Isabel Jimeno

Valladolid

La Junta de Castilla y León ha declarado dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido este viernes poco antes de las cinco de la tarde en una explotación carbonífera ubicada ... en Cangas del Narcea, Asturias. Uno de los fallecidos, Anilison, de origen caboverdiano, residía en Villablino, en la comarca leonesa de Laciana.

