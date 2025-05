Castilla y León copa más del 17% de las ventas de armas de España al exterior

Israel 'desaparece' de la lista de los países compradores

Entre el casi medio centenar de lugares repartidos por el globo a los que salen desde Castilla y León armas y municiones, hay uno que ha 'desaparecido' de la última estadística: Israel. Si bien el país hebreo no era uno de los principales socios comerciales de este capítulo, el material bélico se ha caído de las exportaciones a los dominios de Benjamin Netanyahu. En 2024, la casilla de Israel figura a cero en esta materia, después de que en los años anteriores sí figurasen envíos. En 2023 estaba incluso entre los veinte principales, con algo más de un millón pasaportado en dos operaciones. No vender armas no significó haber cortado del todo relaciones comerciales, pues las exportaciones totales el pasado año ascendieron a 85.7 millones.