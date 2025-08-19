Castilla y León alerta del riesgo de incendios en toda la Comunidad y declara «alerta extrema» en zonas de León, Zamora y Salamanca

La Junta de Castilla y León ha declarado la alerta por riesgo de incendios en toda la Comunidad por «causas meteorológicas» desde este martes, 19 de agosto, hasta el próximo día 22 del mismo mes. Además, ha comunicado la «alerta extrema» en algunos municipios de León, Salamanca y Zamora.

Así lo ha anunciado este martes el Gobierno autonómico en un comunicado, en el que lanza ambas alertadas motivadas por «riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales». Establece, además, medidas extraordinarias para hacer frente a esta situación.

La Junta ya había declarado esta misma alerta durante la ola de calor de los últimos días y la prolonga ahora con «alerta extrema» para zonas determinadas. En este caso, ha asegurado que las predicciones más actualizadas para los días 19 al 22 de agosto indican la continuación de las «condiciones meteorológicas adversas, que provocan una situación extrema de estrés hídrico de la vegetación después de numerosos días continuados con meteorología adversa».

Además, ha subrayado que «la ocurrencia de incendios especialmente agresivos de esta última semana genera unas condiciones locales especialmente adversas, que favorecen considerablemente el peligro de nuevos incendios forestales y el riesgo para las personas y bienes, dado el comportamiento extraordinariamente virulento con el que se están desarrollando».

Esta situación actual de «extrema gravedad de incendios forestales» y las circunstancias «excepcionales» hacen adoptar «medidas oportunas en toda la Comunidad» y, especialmente, en las zonas afectadas por incendios y sus proximidades, para la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar fuegos.

Prohibiciones

Tras hacer un llamamiento a la «responsabilidad» de toda la población, establece medidas como la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

Tampoco se permite el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas y se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado, así como para el lanzamiento de cohetes o de artefactos de cualquier clase que contengan fuego. Queda prohibido también la utilización de material pirotécnico.

Noticia Relacionada «Las 80 vacas de mi primo salvaron el pueblo» Isabel Jimeno En Palacios de Jamuz, las lágrimas brotan de los ojos de los vecinos al recordar una semana después el día que el fuego rodeó a esta localidad de León

Se prohíbe también el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores y radiales, entre otros. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio.

Unas medidas que son más contundentes en los lugares en los que existe alerta extrema. Por último, el Gobierno autonómico pide a las autoridades locales y cuerpos de vigilancia extremar el control en el cumplimiento de esta medida. Se solicita también a la población que extreme su prudencia y adopte medidas de precaución