Castilla y León afronta una vendimia corta, pero de gran calidad

En plena campaña de recogida, la mayoría de las denominaciones de origen coinciden en que la producción será reducida, aunque dará grandes vinos

Un ejército invisible se está alistando bajo las viñas

Trabajadores recogen la uva en una parcela de la DO Bierzo
Montse Serrador

Valladolid

Más calidad que cantidad. Así va a ser la cosecha de uva de este 2025, un año complicado en muchos aspectos pero que, en general, dará grandes vinos en las diferentes denominaciones de origen de la Comunidad. Intenso calor, abundantes lluvias y hasta el temido ... mildiu no se lo han puesto nada fácil al fruto que desde agosto empezó a llegar a los lagares de muchas bodegas. Esta semana, la mayoría de las zonas vitivinícolas continúan con la recogida, algunas en la recta final, como Rueda, mientras que otras acaban de comenzar, como Ribera del Duero. Casi todas coinciden en que la producción será corta, sobre todo si se compara con la campaña anterior, pero también hay consenso en que será de muy buena calidad.

