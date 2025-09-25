Castilla y León afronta una vendimia corta, pero de gran calidad

Más calidad que cantidad. Así va a ser la cosecha de uva de este 2025, un año complicado en muchos aspectos pero que, en general, dará grandes vinos en las diferentes denominaciones de origen de la Comunidad. Intenso calor, abundantes lluvias y hasta el temido ... mildiu no se lo han puesto nada fácil al fruto que desde agosto empezó a llegar a los lagares de muchas bodegas. Esta semana, la mayoría de las zonas vitivinícolas continúan con la recogida, algunas en la recta final, como Rueda, mientras que otras acaban de comenzar, como Ribera del Duero. Casi todas coinciden en que la producción será corta, sobre todo si se compara con la campaña anterior, pero también hay consenso en que será de muy buena calidad.

En 2024 se llegaron a recoger 274 millones de kilos de uva en las 13 denominaciones de origen protegidas de la Comunidad y los tres vinos de pago, una cifra en la media de los últimos cinco años (275) con una calidad entre buena y muy buena. En la presente campaña, todo apunta a que la producción será menor -hasta un 20 por ciento, según algunas fuentes- si bien nadie duda de que la uva es de gran calidad.

La vendimia que ha venido adelantada como consecuencia de las altas temperaturas de julio y agosto. La inauguraron, como es habitual, Cebreros, que comenzó en julio, y Sierra de Salamanca, a principios de agosto. En la primera, la abulense, 2025 ha sido un año de precipitaciones por encima de la media, lo que auguraba un aumento de kilos recolectados con respecto a 2024, cuando se rozó el medio millón. Sin embargo, fenómenos como el mildiu en algunas zonas del Valle del Tiétar, el calor extremo de las últimas semanas y la presión de la fauna, bajará un poco las optimistas previsiones iniciales.

En la DOP Sierra de Salamanca, la recolección arrancó un poco más tarde de lo habitual debido a las bajas temperaturas de los primeros meses del año, que provocaron una brotación más lenta. Ahora, con la uva ya en bodega, también en esta zona salmantina apuntan a unos rendimientos inferiores a los de la campaña anterior (267.763 kilos) debido a la falta de precipitaciones en julio y agosto lo que, precisamente, ha favorecido una «extraordinaria concentración frutal y una elevada acidez, condiciones ideales para potenciar vinos con gran potencial de guarda y singularidad», según se apunta en el Consejo Regulador.

Las bodegas de la Denominación de Origen Rueda apuran ya las últimas semanas. Comenzaron a vendimiar el 22 de agosto y ya están en condiciones de decir que «la impresión es muy buena». Lo afirma el director general del Consejo Regulador, Santiago Mora Poveda, quien reconoce que «todos estábamos expectantes». El empujón final, en forma de noches frías y jornadas calurosas, ha ayudado lo suficiente como para concluir que «la calidad de la uva es muy alta». Hasta esta semana se había recogido 90 millones de kilos, por lo que confían en superar los cien, si bien se quedarán lejos de los 140 del año anterior y más aún del récord de 2022, cuando se llegó a los 155 millones.

El mildiu tiene mucho que ver en esa reducción, ya que han sido muchas las parcelas afectadas en zonas tan emblemáticas como Serrada, La Seca y Rueda (Valladolid), donde hay zonas que han perdido entre el 40 y el 50 por ciento de la producción, e incluso hasta el 90, ya que el hongo elimina partes o racimos enteros que una vez dañados no se pueden recuperar. Pese a todo y después de no poco sufrimiento entre los viticultores, «lo más importante es que podemos afirmar que hay muy buena materia prima para que los enólogos den lo mejor de sí», señalá el director general del Consejo Regulador.

Algo más pesimistas son en la Asociación de Viticultores de esta denominación, que ha expresado su «preocupación» por la bajada de producción de uva en los viñedos de la zona debido a la «gran afección del mildiu» y por las «importantes» tormentas de granizo. Esta organización estima una reducción del 35 por ciento inferior respecto a la pasada campaña, estimando que se recogerán unos 95 millones de kilos de uva durante la presente vendimia. Una de las características de Rueda, que destaca, sobre todo, por sus blancos, es la recolección nocturna y mecanizada con el fin de aprovechar las temperaturas más bajas y evitar oxidaciones en el fruto.

La comarca del Bierzo, metida en faena desde mediados de agosto, también prevé una ligera reducción de la producción que se situará en torno a los ocho millones de kilos, cuando lo habitual suele ser superarlos, señalan en el Consejo. Buena calidad aunque con una uva más pequeña pero muy sana, por lo que la previsión es que la añada de grandes vinos en esta zona copada por las variedades godello y mencía.

En la Denominación de Origen Cigales, cuna del rosado, la previsión es llegar a los siete millones de kilos de uva. La cosecha, que venía muy abundante, «se ha visto mermada alrededor de un 20 por ciento por ataques de mildiu». «Afortunadamente», destacaron desde el Consejo Regulador, esta circunstancia «no resta calidad y una vez analizadas las muestras recogidas se ha comprobado que las uvas siguen su ritmo de maduración y acidez». «La máxima preocupación en estos momentos es el daño que pueda provocar la plaga de conejos y que reduzca más la cantidad de uva recogida», agregaron las mismas fuentes, recoge Ical. No obstante, los técnicos son optimistas con la previsión de la calidad de la uva y esperan que la campaña alcance un buen pronóstico en cuanto a sanidad del fruto. Las altas temperaturas diurnas y nocturnas del mes de agosto han propiciado una maduración del fruto mucho antes de lo previsto inicialmente, lo que ha obligado a adelantar la recogida.

Toro también ha adelantado una vendimia con la que esperan llegar a los 22 millones de kilos, una cifra que se sitúa en la media de los cinco últimos años, aunque ligeramente inferior a la de 2024. En cuanto a la calidad fuentes del Consejo Regulador la califican de «muy buena», ya que esta zona es más resistente al temido mildiu o al oídio. Hubiera venido bien algo de lluvia en el tramo final, han asegurado, pero el fruto es bueno.

En La Ribera del Duero, donde acaba de comenzar una vendimia adelantada, también apuntan a que la calidad de la uva es buena ya que el ataque del mildiu ha sido residual y ha afectado menos que en otras zonas. Las fuertes heladas han contribuido a reducir la producción, por lo que se estima que será inferior a la del pasado año, cuando se superaron los 95 millones de kilos de fruto.

En la otra parte de la ecuación, la de los precios, las organizaciones agrarias (Asociación de Viticultores Ribera del Duero, Asaja, COAG y UPA) denuncian «la drástica bajada del precio de la uva para esta vendimia». Aseguran que resulta muy difícil comprender que haya precios de 0,55 euros/kg, cuando a fecha 31 de agosto de 2025, y según los datos del Consejo Regulador, se han vendido un 4,2% (1.906.000 botellas) más que el año pasado en las mismas fechas. «Estos precios no cubren el coste de producción de uvas de calidad, con el consiguiente riesgo a corto plazo para las propias bodegas», lamentan. Por todo ello, «pedimos al sector elaborador prudencia, ya que no podemos funcionar los unos sin los otros y aunque es evidente que el sector productor lo iba a sentir primero, seguidamente iría el elaborador».