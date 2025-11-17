Suscribete a
Castilla y León advierte a Montero de que «no» aceptará «cupos separatistas» en el modelo de financiación autonómica

Carriedo exige la negociación «multilateral» en la reforma del sistema y «garantizar la igualdad» entre las comunidades

Las cuatro enmiendas a la totalidad de la oposición dejan a los presupuestos de la Junta sin opciones

El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, con la ministra del ramo, María Jesús Montero
El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, con la ministra del ramo, María Jesús Montero
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

La venda, antes de la herida. Es lo que se aplicaba este lunes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante la promesa de la ministra del ramo, María Jesús Montero, de que en enero o febrero presentará la propuesta del Gobierno ... central para la reforma del modelo de financiación autonómica. Y es que el también portavoz de la Junta de Castilla y León teme que lo que plantée el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a hacer 'supurar' por los 'puyazos' ya recibidos. Así que, a falta de más detalles sobre los que Carriedo le pedía «alguna información adicional y aclaración», también dejaba clara la «necesidad de garantizar la igualdad entre todas las comunidades», así como la «suficiencia» de recursos y lo que consideraba «vital»: «Lo que es de todos, tiene que negociarse entre todos y no sólo con una parte y luego extenderse al resto» de autonomías o «contárnoslo a los demás».

