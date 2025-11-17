Castilla y León advierte a Montero de que «no» aceptará «cupos separatistas» en el modelo de financiación autonómica

La venda, antes de la herida. Es lo que se aplicaba este lunes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante la promesa de la ministra del ramo, María Jesús Montero, de que en enero o febrero presentará la propuesta del Gobierno ... central para la reforma del modelo de financiación autonómica. Y es que el también portavoz de la Junta de Castilla y León teme que lo que plantée el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a hacer 'supurar' por los 'puyazos' ya recibidos. Así que, a falta de más detalles sobre los que Carriedo le pedía «alguna información adicional y aclaración», también dejaba clara la «necesidad de garantizar la igualdad entre todas las comunidades», así como la «suficiencia» de recursos y lo que consideraba «vital»: «Lo que es de todos, tiene que negociarse entre todos y no sólo con una parte y luego extenderse al resto» de autonomías o «contárnoslo a los demás».

En el recuerdo más reciente, el «grave precedente» de la condonación de la deuda pactada con los independentistas catalanes y luego servida al conjunto. Desde la Junta no comparten ni en la forma ni en el fondo de lo que siempre han censurado como «mancomunar» esos 'debes' con un modelo «perjudicial para Castilla y León», reiteraba Carriedo. Y se acordaba, recriminaba el consejero, como «pago de un precio político» para con el que «contentar a una serie de socios separatistas» que «mantienen» la legislatura «miesntras dure». La tasa, apuntaba, «del alquiler del Palacio de la Moncloa» por Pedro Sánchez.

Así que de antemano, Carriedo también dejaba claro que «en ningún caso» desde Castilla y León «podríamos apoyar ningún sistema que incluyera un cupo separatista y además que supusiera una fractura o una disminución de la presencia de la Agencia Tributaria, que es de carácter general para toda España». «Aquí tiene que primar el interés de todos los españoles», recalcaba el responsable de las arcas autonómicas, quien subrayaba que «no cabe negociar un modelo de financiación exclusivamente con partidos separatistas y luego quererse lo aplicar al resto de comunidades autónomas».

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda avanzaban que Castilla y León percibirá en 2026 en recursos del sistema de financiación el «récord» de 10.223 millones, un 7,5 por ciento más: 9.568 millones de las entregas a cuenta y los 655 de la liquidación de 2024. Y que la senda de déficit para el periodo 2026-2028 permitirá a la Comunidad contar con un margen fiscal de 256,7 millones, informa Ical.