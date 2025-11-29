Cada castellano y leonés destina 1.865 euros al año a la cesta de la compra, más que en el conjunto de España

El gasto medio en alimentación por persona y año en Castilla y León asciende a 1.864,9 euros, un 4,4 por ciento más que la media nacional; de los que un 22,4 por ciento se destinan a carne, un 12,3 ... por ciento a productos pesqueros, un 9,9 por ciento a frutas frescas, un 7,6 por ciento a derivados lácteos, un 5,9 por ciento a hortalizas y al pan un 4,5 por ciento.

Estos datos están recogidos en el anuario Alimentación en España 2025, elaborados por la empresa pública estatal Mercasa a partir del panel de consumo alimentario que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El análisis revela que, en comparación con la media nacional, en Castilla y León hay un gasto per cápita superior en leche (33,7 por ciento), carne (18,5 por ciento), pescado (14,5 por ciento) y pan (17,8 por ciento), mientras que, por el contrario, es menor en otras partidas como, por ejemplo, vino (-25,6 por ciento), cervezas (-21 por ciento), agua mineral (-27,8 por ciento), zumo y néctar (-18,9 por ciento), patatas (-14,6 por ciento), bebidas refrescantes y gaseosas (-18,2 por ciento) y platos preparados (-15,1 por ciento).

Por su parte, en volumen, siempre con datos de 2024, el último ejercicio completo, cada persona en Castilla y León consume al año 152 huevos, 49,2 kilos de carne, 21,9 kilos de pescado, 84,9 litros de leche, 31,9 kilos de derivados lácteos, 33,3 kilos de pan, 11,2 litros de aceite, 14,8 litros de cerveza, 47,8 kilos de hortalizas frescas, 94,3 kilos de frutas frescas, 15,3 kilos de platos preparados, 49,9 litros de agua embotellada y 29 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media estatal, en Castilla y León se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de leche (37,5 por ciento), aceite (17,1 por ciento), pan (21,2 por ciento), carne (18,1 por ciento), pescado (21,8 por ciento) y frutas frescas (18,8 por ciento) mientras que, por el contrario, el consumo es menor en bebidas refrescantes y gaseosas (-16,3 por ciento), platos preparados (-11,1 por ciento), hortalizas frescas (-3,6 por ciento) y derivados lácteos (-1,6 por ciento).

En Castilla y León hay 2.807 empresas agroalimentarias y más de 5.400 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. Asimismo, se pueden encontrar 1.279 supermercados y 24 hipermercados. Además, la Comunidad cuenta con 1.363 actividades de comercio de venta ambulante y mercadillos, un 3,8 por ciento sobre el total nacional.

En hostelería y restauración, Castilla y León cuenta con 2.759 restaurantes y 11.233 bares, lo que supone un 3,3 por ciento y 6,9 por ciento del total nacional respectivamente.