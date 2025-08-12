Castaños centenarios, acebos, cerezos salvajes, robles, encinas... El «espectacular» paisaje natural arrasado en Las Médulas

«Es una catástrofe, una auténtica tragedia para nosotros que un lugar emblemático como Las Médulas se lo haya comido un maldito incendio.Da trabajo a muchísimas personas, directa e indirectamente«. Quien habla es Noelia Correa, desde 2022 guía del enclave Patrimonio de la ... Humanidad que desde el pasado sábado sufre un voraz incendio que ha arrasado gran parte de su entorno natural. No recuerda una tragedia de estas características: «Hace unos el fuego de Valdeorras estuvo muy cerca pero no alcanzó el paraje. Personalmente, no recuerdo nada parecido y dudo que lo haya habido porque había muchísimos castaños con cientos y cientos de años y si hubiera habido algo similar no hubieran llegado».

Habla en pasado porque «un torbellino de fuego» ha acabado en poco más de dos días con gran parte de la riqueza natural que custodia el milenario yacimiento romano. Recuerda esta 'brújula' del paraje natural que en sus visitas lo que más llamaban la atención eran los castaños centenarios, «muchos, con los troncos completamente huecos, algo natural que hace el árbol para aguantar más años y que los nutrientes. Es algo espectacular».

Junto a los castaños centenarios, acebos, cerezo salvajes, robles, encinas, avellanos, nogales... poblaban el rico entorno, mientras que el brezo dominaba el bosque bajo, una especie de arbusto de la que ya se valían los romanos cuando habitaban estas tierras para filtrar el oro del agua. En esta época del año, se presenta muy seco, lo que probablemente haya ayudado a que se propagaran con más velocidad las llamas.

Esa riqueza natural servía de refugio a muchos animales que seguramente habrán perecido tras el paso de las llamas. A los que no, les costará encontrar un nuevo hogar en la zona: conejos, liebres, perdices, águilas, halcones, ciervos y jabalíes forman parte de la rica fauna de la zona. A ellos se sumaban «más en lo alto» osos, lobos. «Casualmente, en Las Médulas hay una de las poblaciones más grandes de España e incluso de Europa de murciélagos». Los mamíferos voladores habitan las «tantísimas cuevas» que de manera natural provocaron los trabajos mineros romanos, en muchas de las cuales no entra la luz, por lo que la cantidad de estos animales es bestial«, explica Noelia Correa.

En medio del panorama desolador, ayer se abrió un atisbo de esperanza, pues la única buena noticia llegó cuando se levantó la nube de humo que cubría la zona y se pudo comprobar que el área central del paraje Patrimonio de la Humanidad se salvó del fuego infernal. Como si de un milagro se tratara, los castaños que jalonan las sendas de acceso a La Cuevona y La Encantada se mantienen verdes y en pie. Se salvaron de la lengua de fuego que entró en el pueblo y fundió a negro el resto del entorno.

ICAL

No se ha visto afectado el propio yacimiento romano, aunque sí los canales que llegan a él, alertaba el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, el mayor experto en este enclave, quien vaticina cuál será «el principal problema» de esa falta de vegetación como consecuencia del incendio: «Habrá un aumento de la erosión. Imagínense el problema si llega un otoño lluvioso».

La guía berciana Noelia Correa incide al respecto: «Es una montaña hecha de barro, piedras y cantos rodados y las raíces de la vegetación funcionan como una especie de viga de todo el paraje, de esos piquitos. Si esa vegetación arde la probabilidad de derrumbe es más alta», explica esta guía.

Alerta también el arqueólogo de que el incendio a afectado a todos los canales romanos que llegan a Las Médulas, «una de las zonas donde mejor se conservan», así como a los depósitos que se utilizaban para la explotación aurífera.

Para la impulsora de la empresa Guías Bierzo, única en la comarca leonesa, lo ocurrido en Las Médulas es «una catástrofe»: «Ahora mismo no vemos la luz al final del túnel, sé que la tendremos porque los bercianos somos así; vamos a luchar por lo nuestro, pero lo veo bastante crudo».

De aquí a unos años, el brezo crecerá, pero no así los castaños centenarios: «Eso espero que lo vean nuestros tataranietos». Aún así, lo primero que desea es que «la gente vaya recuperando sus casas» y que los afectados tengan ayudas. «Espero que no se olviden de nosotros, de todo lo que estamos sufriendo. Nosotros trabajaremos unidos para limpiar todo. Sé que lo haremos porque nos queremos mucho y saldremos adelante».

«Ha ardido todo. Era la crónica de una muerte anunciada. Es triste que en un Patrimonio de la Humanidad no hayan sido capaces de hacer un plan contra incendios. Pido un programa de restauración urgente. Hoy mi corazón está roto«, describe Luisa, hostelera y propietaria del complejo rural Agoga, en Las Médulas. En la misma situación se encuentra Marcos Ramos, »toda la vida« al frente del restaurante Durandarte, en el mismo municipio. El negocio no se le ha quemado, pero sí todo alrededor». Estuvo desalojado hora y media, pero «en cuanto el fuego pasó por el pueblo subimos con los pocos medios que teníamos para defender lo nuestro». Ahora, no les queda más remedio que «reconstruir todo lo que teníamos y seguir para adelante». Está seguro de que esto afectará al turismo de la zona porque «la gente venía aquí pasear, buscar tranquilidad, entre los castaños centenarios. Algunos habrán quedado pero las vistas nada tienen ya que ver», lamenta.