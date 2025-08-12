Suscribete a
Muere en el hospital el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo por el incendio de Tres Cantos

Castaños centenarios, acebos, cerezos salvajes, robles, encinas... El «espectacular» paisaje natural arrasado en Las Médulas

«Tristeza total» entre los vecinos que viven del turismo en este enclave Patrimonio de la Humanidad que «da trabajo a muchísimas personas»: «Es una auténtica tragedia»

Un geólogo de la Universidad de León alerta sobre la desaparición de tramos de canales de Las Médulas por el incendio

Estado anterior y actual de Las Médulas tras el incendio
Estado anterior y actual de Las Médulas tras el incendio afp

Henar Díaz y Diego L. González

Valladolid

«Es una catástrofe, una auténtica tragedia para nosotros que un lugar emblemático como Las Médulas se lo haya comido un maldito incendio.Da trabajo a muchísimas personas, directa e indirectamente«. Quien habla es Noelia Correa, desde 2022 guía del enclave Patrimonio de la ... Humanidad que desde el pasado sábado sufre un voraz incendio que ha arrasado gran parte de su entorno natural. No recuerda una tragedia de estas características: «Hace unos el fuego de Valdeorras estuvo muy cerca pero no alcanzó el paraje. Personalmente, no recuerdo nada parecido y dudo que lo haya habido porque había muchísimos castaños con cientos y cientos de años y si hubiera habido algo similar no hubieran llegado».

