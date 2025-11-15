Suscribete a
ABC Premium

Carriedo llama a la reflexión tras exigir Vox a Mañueco que asuma sus demandas en público antes del mediodía del lunes

David Hierro sale del encuentro con «moderado optimismo» y el portavoz de la Junta apunta que en la hoja de ruta de la Junta siguen presentes los 32 puntos del acuerdo de Gobierno

Carriedo no pierde la «esperanza» pese al no del PSOE a los Presupuestos y el 'depende' de los localistas

Representantes de Vox acuden a la reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo
Representantes de Vox acuden a la reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha llamado este sábado a la «reflexión» de los grupos parlamentarios antes de decidir si respaldan los Presupuestos Generales de la Comunidad o si presentan enmiendas a la totalidad, tras ... más de nueve horas de reuniones con los diferentes grupos políticos y después de que Vox, su antiguo socio, exigiera que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, asuma sus demandas en público ante del mediodía del lunes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app