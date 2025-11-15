Carriedo llama a la reflexión tras exigir Vox a Mañueco que asuma sus demandas en público antes del mediodía del lunes

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha llamado este sábado a la «reflexión» de los grupos parlamentarios antes de decidir si respaldan los Presupuestos Generales de la Comunidad o si presentan enmiendas a la totalidad, tras ... más de nueve horas de reuniones con los diferentes grupos políticos y después de que Vox, su antiguo socio, exigiera que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, asuma sus demandas en público ante del mediodía del lunes.

Este sábado, Fernández Carriedo ha cerrado la ronda de conversaciones sobre los presupuestos con el portavoz y el viceportavoz de Vox en las Cortes, David Hierro y Carlos Menéndez, una cita que se ha prolongado durante dos horas y cuarto, tras el cual Hierro ha señalado que darán de «plazo» al presidente de la Junta hasta el mediodía de este lunes para que haga «una declaración pública» diciendo que acepta el replanteamiento de las ayudas a sindicatos o destinar los fondos de cooperación internacional al 24 por ciento de la población de Castilla y León que está «en riesgo de pobreza».

Al respecto, el consejero portavoz ha señalado en declaraciones recogidas por Ical que «la posición del presidente ya la conocen» y ha expresado que «hay 32 ejes en el programa de Gobierno» y ambas formaciones «coinciden en esos 32 ejes».

«Hay varios presupuestos aprobados a esta legislatura, que seguimos manteniendo su utilidad y si en torno a eso podemos seguir construyendo, siempre tendremos mano tendida con todos los grupos políticos para intentar seguir haciendo cosas positivas para Castilla y León», ha apuntado.

Desde Vox han indicado que el consejero les reconoció como «socio preferente», ante lo cual Fernández Carriedo ha conestado que «en este legislatura» se identifican con los 32 ejes sobre los que se sustentó el acuerdo de Gobierno sellado con Vox en 2022.

«Hemos tenido una acción de Gobierno que en gran medida ha sido compartida también por Vox, y llamamos a que tras estos días de reflexión antes de anunciar su voto definitivo, sean coherentes con el programa de ejes que acordamos en su momento y con los presupuestos que hemos venido acordando en esta legislatura».