Carolina Yuste: «El arte tiene que servir para contar esas historias sociales que lleguen al alma»

Presenta en Seminci 'Este cuerpo es mío', su debut en la dirección junto a Afioco Gnecco

Carolina Yuste y Afioco Gnecco presentan 'Este cuerpo es mío'
H. D.

«El arte tiene que servir para contar esas historias sociales que lleguen al alma de la gente». Es la reflexión que ha trasladado Carolina Yuste, reconocida actriz ganadora de dos premios Goya, a los presentes en el Salón de Espejos del Teatro Calderón ... de Valladolid. a participado en la presentación de 'Ese cuerpo es mío', su debut en la dirección junto al realizador y guionista italochileno Afioco Gnecco. Una producción que compite en la sección Tiempo de Historia y también por la Espiga Arco Iris.

