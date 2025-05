Carolina Durante: «A León llevamos un plan divertidísimo»

Su concierto en el Palacio de Exposiciones de León, en el marco del Vibra Mahou Fest, supondrá para Carolina Durante el pistoletazo de salida a un verano frenético con más de una veintena de citas entre festivales como Primavera Sound, BBK Live o ... Starlite, «Sí, va a ser un verano intenso», ríe Mario del Valle, guitarra, al otro lado del teléfono días antes de que recale en una ciudad que conoce bien -su padre es de allí- y a la que le hace especial «ilusión» volver tres años después de la que fuera su última parada, durante la gira de 'Cuatro chavales', en 2022.

Llegan a la cita de este sábado, en la que compartirán cartel con Carlos Ares, Elyella, Ferla Megia y Siena, con muchas ganas, aunque con la «preocupación» de cómo responderá la rodilla de Diego Ibáñez (voz), quien hace un mes se rompió el ligamento cruzado. Este percance ha obligado a la banda madrileña de moda a aplazar sus conciertos en Europa, aunque continuarán con sus compromisos en la escena nacional. Cuenta Mario que hace tres conciertos que el vocalista se 'estrenó' tras el accidente -con escayola incluida- sobre los escenarios y la cosa «ha ido bastante bien». «Lo bueno es que cada vez va a estar mejor que el anterior y que poco a poco se va recuperando».

Llevan año y medio de gira para presentar su último trabajo, 'Elige tu propia aventura' (Sonido Muchacho, 2024) y «es verdad» que cuando cualquier grupo lleva ese tiempo «acaba cansado física y mentalmente. Es normal, le pasa a todo el mundo». Pero a Carolina Durante le puede las ganas de estar con sus incondicionales: «La ambición que tenemos los cuatro es más potente que el cansancio».

Han pasado ya casi dos décadas desde que irrumpiera en la escena musical española. Lo hizo por la puerta grande: «Nos fue bien desde el principio. Recuerdo los inicios como una cosa súper frenética. De repente, comenzamos a crecer mucho y no tuvimos tiempo de asumirlo», recuerda Mario. Lo que en principio era un grupo de amigos sin otra pretensión que «pasárselo bien» se convirtió en su «trabajo». Tiempo después asegura que de aquellos comienzos en 2017 conservan intacta su esencia, que es la gran amistad que los une y el 'leit motiv' de ofrecer «conciertos divertidos, donde la gente baile, lo pase bien y grite».

Mucho ha cambiado la escena musical madrileña desde entonces: «Nos hicimos amigos yendo a conciertos y es verdad que entonces no había ningún grupo de gente de nuestra generación». Hoy, relevo generacional mediante, comenta bromeando que «das una patada a una piedra en Madrid y salen veinte grupos». No obstante, lo que echa de menos es que «esas bandas alcancen los carteles de los grandes festivales».

Ellos hace ya tiempo que lo hicieron, En el 'playlist' de León seguro que no faltan sus temas más conocidos, como el single que les propulsó la fama, 'Cayetano', o 'Las canciones de Juanita'. No obstante, Mario advierte al respecto: «Procuraremos meter las canciones más recientes». Se refiere a las canciones de suúltimo disco, 'Elige tu propia aventura', que tantas alegrías les está dando, «porque aparte de que es lo que más nos apetece tocar por ser lo nuevo, es lo que a la gente le está gustando más». Ahora, con muchos más temas en 'cartera' que hace una década, «la putada es tener que quitar canciones» para los conciertos. Con tres discos publicados, dice Mario que su manera de «captar fans» sigue siendo la misma que al principio de su carrera: «A través del directo, siempre nos ha funcionado bien».

Advierte el guitarrista que a León llevarán «un plan divertidísimo»: «Me parece que es una ciudad a la que le falta un poco de movimiento en cuanto a música y a conciertos». Él conoce bien la urbe: «Mi padre es de allí y he ido mucho de pequeño. Le tengo un montón de cariño y me hace un montón de ilusión ir». Y que no abandonaría la ciudad del Bernesga sin... «ir a El Flechazo a tomarme una caña con unas patatas, preferentemente picantes».