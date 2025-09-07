Suscribete a
Cuenta atrás para la final Alcaraz vs Sinner: horario y dónde verlo

El alcalde de Valladolid llama a que las manifestaciones por el paso de la Vuelta por la ciudad «se conduzcan de manera cívica»

Jesús Julio Carnero reconoce como «respetable y legítima» la reivindicación de los manifestantes pero les pide «respeto» para el desarrollo del evento deportivo

Un manifestante propalestino provoca una caída en la fuga a 50 kilómetros de meta

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la Feria de Folklore y Gastronomía de la capital vallisoletana
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la Feria de Folklore y Gastronomía de la capital vallisoletana ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho este domingo un llamamiento para que las manifestaciones por el paso de la Vuelta a España por Valladolid, debido a la participación del equipo Israel Premier-Tech en la ronda ciclista, «se conduzcan de manera cívica y lógica y no impidan el desarrollo de la prueba».

En declaraciones recogidas por Ical antes de la inauguración del nuevo recinto que acoge la Feria del Folklore y la Gastronomía de Valladolid, Carnero ha reconocido la «legítima y respetable reivindicación» de las manifestaciones contra esta edición de la Vuelta a España y a favor del pueblo palestino, y ha señalado que estas protestas «son compatibles con la celebración de cualquier evento deportivo en tanto en cuanto no lo impidan o dificulten».

Sin embargo, y tras lo acaecido en Bilbao, cuando los manifestantes obligaron a la organización de la Vuelta a España a recortar el recorrido para garantizar la seguridad de los ciclistas, Carnero ha insistido en que «las manifestaciones y reivindicaciones se conduzcan de manera cívica y lógica y no impidan el desarrollo de la prueba ciclista».

Un evento que, ha recordado, «es escaparate de la ciudad de Valladolid» y se debe «respetar», dado que «no hay nada que aúne más la voluntad y concite más la paz en los pueblos que un evento deportivo», ya que es «en sí mismo, garante de la reivindicación y de la búsqueda de la paz tanto en Gaza como en cualquier otro lugar del mundo».

