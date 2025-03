Carlos Pollán: «No me he planteado ni está entre mis prioridades ser candidato a la Junta»

Llegó a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León hace tres años gracias al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. El pacto saltó por los aires el pasado julio y su compañeros de filas salieron del Ejecutivo, pero Carlos Pollán continúa ... al frente del Parlamento autonómico. Es el máximo cargo institucional de la formación de los de Santiago Abascal en esta tierra, pero asegura que, ni tras la marcha del anterior candidato y quien fuera vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, piensa en ser el próximo cabeza de cartel.

—¿Querría ser el próximo candidato de Vox a la Junta?

—No me lo he planteado, para nada, créame, de verdad. No está entre mis prioridades pensar en eso ahora mismo. Además, en mi partido, cuando se convoquen las elecciones es cuando se planteará. Si llega el momento, lo tendré que pensar.

—Pero sí será consciente de que usted es ahora la imagen de Vox en la Comunidad.

—A mí me ha correspondido ser la segunda autoridad de la Comunidad y soy la cabeza institucional de mi partido, pero la labor de trabajo la está llevando maravillosamente el Grupo Parlamentario.

MÁS INFORMACIÓN El documento con las condiciones de Vox a Mazón acaba hecho un 'gurruño' en las Cortes de Castilla y León

—¿La gustaría seguir siendo presidente de las Cortes?

—Es un puesto muy bonito, que tiene mucha repercusión y en el que estoy muy contento, pero, desde luego, no tengo ningún apego, ni quiero aferrarme a donde estoy.