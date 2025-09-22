Carlos Martínez, único precandidato del PSOE a la Presidencia de la Junta

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha convertido en el único precandidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, al no presentarse ningún otro aspirante dentro del plazo que se ha cerrado al mediodía de este lunes.

Tras finalizar el tiempo para la presentación de candidaturas, que comenzó el sábado, y después de la aprobación del calendario en el Comité autonómico celebrado ese mismo día en Valladolid, Martínez ha cumplido con los requisitos fijados, según han señalado fuentes de la formación política.

Así, el Comité autonómico de Ética ha dado validez a la documentación presentada y remitirá la precandidatura a los estamentos federales del PSOE para que, a las 00:00, se abra el plazo para la presentación y recogida de avales.

El proceso podrá ejecutarse de forma telemática o presencial en las sedes de las agrupaciones del PSOE en Castilla y León. Con el fin de que Carlos Martínez sea formalmente candidato deberá reunir entre el seis y el diez por ciento de los avales de la militancia socialista en Castilla y León.

De esta forma, una vez cumplidos esos requisitos, será nombrado candidato oficial desde el 1 de octubre para las elecciones autonómicas que se celebrarán, en principio, el 15 de marzo.