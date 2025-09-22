Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Igualdad licitará «en unos meses» un nuevo contrato para la gestión de las pulseras: «No es extraordinario, tocaba»

Carlos Martínez, único precandidato del PSOE a la Presidencia de la Junta

Ha cumplido con los requisitos exigidos dentro del plazo sin que se hayan presentado más aspirantes

Martínez: «Castilla y León me pone»

Carlos Martínez, durante el Comité Autonómico del pasado sábado
Carlos Martínez, durante el Comité Autonómico del pasado sábado ICAL

M. S.

Valladolid

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha convertido en el único precandidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, al no presentarse ningún otro aspirante dentro del plazo que se ha cerrado al mediodía de este lunes.

Tras finalizar el tiempo para la presentación de candidaturas, que comenzó el sábado, y después de la aprobación del calendario en el Comité autonómico celebrado ese mismo día en Valladolid, Martínez ha cumplido con los requisitos fijados, según han señalado fuentes de la formación política.

Noticia Relacionada

Así, el Comité autonómico de Ética ha dado validez a la documentación presentada y remitirá la precandidatura a los estamentos federales del PSOE para que, a las 00:00, se abra el plazo para la presentación y recogida de avales.

El proceso podrá ejecutarse de forma telemática o presencial en las sedes de las agrupaciones del PSOE en Castilla y León. Con el fin de que Carlos Martínez sea formalmente candidato deberá reunir entre el seis y el diez por ciento de los avales de la militancia socialista en Castilla y León.

De esta forma, una vez cumplidos esos requisitos, será nombrado candidato oficial desde el 1 de octubre para las elecciones autonómicas que se celebrarán, en principio, el 15 de marzo.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app