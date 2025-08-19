Suscribete a
ABC Premium

Carlos Martínez (PSCL) acusa a la Junta de «jugar a la ruleta rusa» con los pueblos

El líder de los socialistas de Castilla y León cuestiona «si hay alguien a los mandos» del operativo de incendios

El bombero muerto en León, experimentado y siempre en primera línea

Carlos Martínez, en el centro, se reúne con el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez(I); y luego visita el valle de Pineda, en la imagen; y monte de Polentinos
Carlos Martínez, en el centro, se reúne con el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez(I); y luego visita el valle de Pineda, en la imagen; y monte de Polentinos ICAL

ABC

Palencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado este lunes contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por «jugar a ... la ruleta rusa» con los pueblos y los territorios y plateó un pacto de Comunidad sobre una «estrategia territorial real» que genere una esperanza de futuro y de presente» para las zonas afectadas por los incendios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app