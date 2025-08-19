Carlos Martínez (PSCL) acusa a la Junta de «jugar a la ruleta rusa» con los pueblos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado este lunes contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por «jugar a ... la ruleta rusa» con los pueblos y los territorios y plateó un pacto de Comunidad sobre una «estrategia territorial real» que genere una esperanza de futuro y de presente» para las zonas afectadas por los incendios.

Martínez ha insistido en la necesidad de un «plan estratégico coordinado» ante lo que definió como «una verdadera crisis económica, una crisis social, una crisis de territorio», además de «medioambiental».

El responsable socialista ha manifestado que los servicios de extinción de incendios y de prevención constituyen «solamente la punta del iceberg de lo que es la realidad de un de gestión ineficiente, nefasta desde el punto de vista de la gestión forestal, pero que es un abandono total y absoluto a nuestros pequeños y medianos municipios, nuestro entorno rural del que tanto osan a presumir en determinadas ocasiones, sobre todo en periodos electorales».

«Póngase de una vez por todas a entender, a apreciar y a querer este territorio como se merece», ha trasladó a Mañueco antes de incidir en que las responsabilidades políticas partirán de la comparecencia del presidente en las Cortes, como ha solicitado el Grupo Socialista, que el miércoles se reunirá con el presidente de la cámara, Carlos Pollán. Una comparecencia, dijo, que «debe ser de carácter inmediato» para «rendir cuentas», porque los fuegos, ha indicado, «nos están afectando prácticamente de forma transversal a las nueve provincias». Ha recordado que ya reclamó la dimisión del consejero Suárez-Quiñones, porque «hay que empezar a asumir responsabilidades».

Estrategia

Carlos Martínez ha afirmado también que la pregunta que se hace «todo el mundo», «igual en León, Zamora o Salamanca» es «si hay alguien a los mandos» del operativo de lucha contra los incendios de la Junta y «si existe una estrategia cierta».

«¿Dónde están y en qué se están empleando y con qué coordinación los medios que está poniendo en marcha la Junta de Castilla León y que de una forma importantísima están siendo reforzados por la Unidad Militar de Emergencias y por las Unidades Forestales del Ministerio del Gobierno de España?», ha cuestionado, informa Ical.

Martínez, quien ha trasladado sus condolencias a la familia del bombero forestal fallecido en la noche de este domingo en un accidente, apuntó a las muchas personas que se «están batiendo el cobre» para «de alguna forma dar cobertura a la negligencia de quien tiene que estar al mando de estos numerosos incendios que están produciendo en las diferentes provincias de nuestra comunidad autónoma y que no están sabiendo estar a la altura».

En este sentido, ha expresado: «Bendita UME, bendita BRIF. ¿De qué estaríamos hablando en estos momentos si solamente con el servicio de extinción de incendios y de prevención que tiene la Junta tuviéramos que hacer frente a la realidad de unos incendios que nos están sobrepasando y que nadie puede decir ahora que era una cuestión nueva?».

Frente a los profesionales a los que alabó, están aquellos que «debieran estar al mando, tienen los vicios de comer y el peor vicio todavía de ignorar las demandas de la ciudadanía y tildar de absurdo y de despilfarro las demandas que están poniéndose encima de la mesa por parte de los profesionales del sector», ha dicho en alusión al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, informa Ical.

El secretario autonómico socialista ha lamentado que «esa es la realidad con la que nos estamos permanentemente chocando en cada uno de los encuentros, cada uno de los dramas personales que se están viviendo. El esfuerzo titánico de los profesionales, más solos que nunca, y el abandono sistemático de nuestros municipios, de nuestro territorio».

Martínez ha criticado asimismo que en las poblaciones dañadas «nadie se haya puesto en contacto para hacer una mínima evaluación de daño y del impacto social y económico, eso es que tenemos que abordar y que tenemos que dar cobertura». Asimismo, ha denunciado que «no es posible que no entiendan que la ganadería tiene que seguir comiendo después de la extinción de incendios».