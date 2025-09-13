Carlos Martínez acusa a Mañueco de «pasar la responsabilidad» a las diputaciones en la extinción de incendios

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este sábado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de «pasar la pelota de la responsabilidad» en materia de extinción de incendios a las diputaciones provinciales y de no asumir la necesidad de profesionalizar la prevención y la extinción de los fuegos en la Comunidad.

Martínez, que ha participado en la Fiesta de La Rosa en Riaza (Segovia), se ha referido al acuerdo tomado ayer, para crear anillos de protección que sirva para que el fuego no entre en las ciudades. Al respecto, ha indicado que Fernández Mañueco no apuesta por crear un consorcio autonómico de bomberos apoyado en las diputaciones provinciales o en los parques profesionales de las capitales, sino que la solución que plantea pasa por comprar dentro del margen presupuestario, «pero sin límites», maquinaria para las diputaciones provinciales.

«Busca tener contentos a los suyos para su gasto corriente en el día a día», ha criticado para insistir en la necesidad de contar con bomberos profesionales en todas las provincias, tras padecer la quema de 170.000 hectáreas este verano.

En este sentido, ha asegurado, en declaraciones recogidas por Ical, que el presidente autonómico intenta con la «chequera semanal y con ocurrencias» abordar el problema, y ha abogado por «romper la dinámica» y generar un proyecto político que sea capaz de reconocer los desequilibrios estructurales que padece la región.

Por otro lado, ha considerado que Fernández Mañueco, debería haber convocado las Elecciones autonómicas de forma «automática», ya que, como dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «quien gobierna sin presupuesto y sin mayorías parlamentarias, secuestra la democracia».

Martínez ha reconocido que el «recado o rotundo mensaje» de Feijóo no iba para Fernández Mañueco, pero recordó que lleva gobernando sin presupuesto y sin mayoría parlamentaria «demasiado tiempo». «Si de coherencia hablamos, debería haber convocado elecciones de forma automática porque hoy esa inacción que algunos culpan a un Gobierno de España, que es falsa, la estamos viviendo aquí delante de tiempo, durante los últimos siete años del gobierno del Fernández Mañueco», ha dicho.