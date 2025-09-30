Cárcel para un hombre que logró convencer a su hijastra de que mantener relaciones sexuales con él «era lo normal»

Creó un perfil falso en el que se hacía pasar por un adolescente de 15 años cuando en realidad tenía más de 30. Tras ese supuesta identidad ni joven ni un desconocido. En realidad era la pareja de su madre, con la que quien convivía bajo el mismo techo en un pueblo de la provincia de Ávila, además de otra hermana más pequeña. Y fue a través de esa cuenta en la red social Tuenti como, según recogen los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila, el hombre incitó a la chica en diversas ocasiones «a que mantuviera relaciones sexuales con su padre, haciéndola creer que eso era lo normal para iniciarse en la vida sexual».

Además de convencerla, señala el fallo, de que él mismo mantenía relaciones sexuales con su madre «como preparación para adquirir la necesaria experiencia en la materia».

Unos hechos por los que ha sido condenado -en una sentencia contra la que cabe recurso y que contempla un voto particular que plantea la absolución- como autor criminalmente responsable de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por vía vaginal, anal y bucal a doce años y seis meses de prisión, además de las accesorias de inhabilitación absoluta durante la pena de prohibición de acercarse a menos de cien metros al lugar donde esté la víctima de los hechos juzgados.

No sólo eso, el propio hombre, «valiéndose de la situación de superioridad que le otorgaba el ejercer de padre fáctico de la menor de edad y de la confianza que dicha situación generaba en la misma, la explicó que las relaciones sexuales con la familia eran algo normal y necesario para poder adquirir experiencia y tener luego relaciones sexuales fuera del ámbito familiar». De este modo, prosigue la sentencia, «prevaliéndose de su situación de superioridad motivada por la corta edad de la menor de edad y por su posición de padre fáctico» que le otorgaba el ejercer de padre «logró convencerla para que mantuviera relaciones sexuales con él como preparación para la vida sexual».

Mediante este «engaño o artimaña», logró su propósito de mantener relaciones sexuales con la hija mayor de su pareja. Tres años, y en un número indeterminado de veces aunque de forma habitual, estuvo así, entre 2013 y 2016, cuando la chica tenía entre 13 y 16 años mientras la madre estaba ausente del domicilio familiar. Relaciones, señala la sentencia, que incluyeron acceso carnal por vía vaginal, oral y anal, llegando a producir en incluso el sangrado, aunque la chica no fue al médico.

Hasta que la menor descubrió el engaño, se negó a continuar con las relaciones sexuales, ante lo que el ahora penado «comenzó a ejecutar acciones tendentes a impedirla que pusiera fin a esta situación».

«Soy una puta y una guarra», le escribió una vez en las zapatillas, colocó una compresa con restos de la menstruación de la menor de edad en el parabrisas del vehículo de motor cuando la llevó al colegio «con la finalidad de avergonzarla» ante sus compañeros de colegio, registraba sus cosas, le impedía ir con otros chicos… «Todo» con la finalidad de que la hija de su pareja «cambiara su decisión» de no volver a tener relaciones sexuales con él.

Además, en un fallo que no aprecia concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, también es condenado a cinco años de libertad vigilada una vez salga de estar entre rejas, así como a multa como autor de delito continuado de coacciones

