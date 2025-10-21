Suscribete a
Carbayo llama a la alianza entre Salamanca y Portugal para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias

«Nuestros vínculos con Portugal son hondos y muy estrechos, y nos sentimos hermanos y aliados», señala el regidor

La red de calor de Salamanca abastecerá a 8.900 hogares y 75 edificios terciarios

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el alcalde salmantino Carlos García Carbayo participan en la Jornada 'Innovación, Territorio y Especialización Inteligente: Horizontes RIS3T en la Cooperación Transfronteriza'
ABC

Salamanca

El alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, llamó este martes a la alianza forjada con los municipios portugueses de la región Centro y Norte para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias para pasajeros y mercancías en el tramo ibérico del Corredor Atlántico. ... Así se pronunció durante la apertura de las Jornadas de Cooperación Territorial, Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), en la sede de Cursos Internacionales de la Usal, donde asisten representantes de instituciones, organizaciones y universidades de Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal.

