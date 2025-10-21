Carbayo llama a la alianza entre Salamanca y Portugal para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias

El alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, llamó este martes a la alianza forjada con los municipios portugueses de la región Centro y Norte para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias para pasajeros y mercancías en el tramo ibérico del Corredor Atlántico. ... Así se pronunció durante la apertura de las Jornadas de Cooperación Territorial, Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), en la sede de Cursos Internacionales de la Usal, donde asisten representantes de instituciones, organizaciones y universidades de Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal.

García Carbayo subrayó, en declaraciones recogidas por Ical, los «lazos» entre Salamanca y Portugal y la «relevancia» de la cooperación transfronteriza para el desarrollo del territorio. «Nuestros vínculos con Portugal son hondos y muy estrechos. Nos sentimos hermanos y aliados», señaló, poniendo como ejemplos esa defensa de las conexiones ferroviarias y los acuerdos con los puertos de Aveiro y Leixões para canalizar mercancías a través del Puerto Seco de Salamanca.

Las jornadas se celebran en un «momento clave» para la Estrategia RIS3, cuya actualización para el período 2025-2027 refuerza tres prioridades: «calidad de vida; neutralidad climática y economía circular; y fabricación avanzada y ciberseguridad». «Esa actualización reafirma prioridades que nos interpelan directamente y encajan con nuestra visión de ciudad y con la agenda transfronteriza que compartimos con Portugal», indicó el alcalde.

Durante la apertura, García Carbayo reivindicó el papel de la ciudad como «ecosistema de innovación» en torno a la estrategia Salamanca Tech. «Bajo este paraguas hemos creado una estrategia muy sólida en la que instituciones, universidades, centros de investigación, empresas e inversores vamos de la mano para impulsar un modelo económico complementario al exitoso de turismo y comercio», añadió, destacando la red de centros tecnológicos municipales y su contribución a la creación de empleo cualificado, informa Ical.

Para el regidor, el alineamiento de Salamanca con las prioridades 'RIS3' permitirá multiplicar las oportunidades de cooperación y financiación para el tejido productivo, especialmente pymes y micropymes, y «consolidar un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y en sintonía con las exigencias europeas».