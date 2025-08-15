Suscribete a
ABC Premium

El campo reivindica su labor ante los incendios frente a las políticas «medioambientalistas absurdas»

Alertan de que «se ha abandonado la agricultura» y llevado a convertir al medio rural en un «polvorín»

Situación «extrema» en Castilla y León con cerca de 30 incendios activos, más de una decena de alto nivel de riesgo

Estado en el que ha quedado una de las fincas tras el incendio originado en Puercas (Zamora)
Estado en el que ha quedado una de las fincas tras el incendio originado en Puercas (Zamora) EP
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La situación que se está viviendo estos días de incendios en plena ola de calor «no es de carácter excepcional», advirtió ayer el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien no sólo defendió el papel de agricultores y ganaderos empleando sus aperos para ... impedir el avance de las llamas, sino que elevó más allá el papel que juega el sector para prevenir los fuegos. Eso sí, alertó, «si no se cambian las políticas agrícolas y medioambientales, esto será lo normal en los años futuros», pues «se ha abandonado la agricultura y se ha protegido un medioambientalismo absurdo» que ha llevado a que tanto Castilla y León y España como el resto de la países de la Unión Europa estén «sucios».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app