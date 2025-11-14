Todos los caminos (de AR-PA) llevan a la innovación cultural

La innovación e inteligencia artificial están transformando a pasos agigantados la conservación, gestión, difusión y valorización del patrimonio cultural. Es una de las primeras conclusiones que se extraen de una visita rápida al pabellón 3 de la Feria de Valladolid, dedicado a AR-PA Turismo ... Cultural. Este espacio, además de reunir a fundaciones, instituciones y empresas, se convierte estos días en un ágora de intercambio de ideas y demostraciones de las aplicaciones que tienen en este ámbito las últimas tecnologías. «Nos centramos en contar que es la fotogametría y cómo se utiliza para generar gemelos digitales de monumentos históricos que luego pueden ayudar en su conservación», explica Carlos García, uno de los cofundadores de Invicsa, una empresa nacida en León especializada en la innovación con drones, unos aparatos que hacían ayer las delicias de los escolares que se acercaron a este rincón de la feria.

Junto a ella se ubica Argonuts, otra startup nacida en Madrid que quiere abrirse mercado en otras comunidades. «Nos dedicamos a conectar instituciones culturales que tengan intereses comunidades». Entre sus últimas iniciativas, una aplicación desarrollada para la Real Fábrica de Tapices, que presenta un recorrido virtual por sus obras, «distribuidas alrededor del mundo» y además «con un discurso narrativo diferente», explica Javier Toral, uno de sus cofundadores.

Uno de los talleres dirigidos a escolares r. ortega

Descubrir un patrimonio al que es difícil de acceder, bien porque se encuentra en lugares recónditos o simplemente porque ha desaparecido es lo que permiten también estas nuevas herramientas. Este es el objetivo de Virtualan, una empresa navarra que ha revivido virtualmente el Castillo de Olite, entre otros monumentos de la provincia. «Cuando visitas un yacimiento o un monumento histórico a veces es difícil comprender qué es lo que ha representado en el pasado. Nosotros ofrecemos esa información visual», resume Iker Ibero.

Pero entre tanta innovación también hay espacios para contactar con el pasado, como la vitrina que exhibe los cascos de hierro forjado del siglo XVI hallados tras las excavaciones realizadas en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero (Burgos), un hallazgo «singular», dijo hace unas semanas el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Este sábado será presentado por la viceconsejera Mar Sancho los detalles del «espectacular» descubrimiento. También el expositor del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en el que además de presumir de uno de sus estudios más «significativos», el Cartulario de Valpuesta, nos informan que «en unos días tendremos en imprenta el Cartulario de Fronccea».