Todos los caminos (de AR-PA) llevan a la innovación cultural

La feria se convierte estos días en un ágora para intercambiar ideas y demostrar cómo la IA y las nuevas tecnologías están cambiando la gestión, conservación y revalorización del patrimonio

Mañueco anima a caminar «por la senda de la excelencia» para alcanzar «la élite turística mundial»

Gafas virtuales en el expositor de Telefónica en AR-PA R. ORTEGA
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

La innovación e inteligencia artificial están transformando a pasos agigantados la conservación, gestión, difusión y valorización del patrimonio cultural. Es una de las primeras conclusiones que se extraen de una visita rápida al pabellón 3 de la Feria de Valladolid, dedicado a AR-PA Turismo ... Cultural. Este espacio, además de reunir a fundaciones, instituciones y empresas, se convierte estos días en un ágora de intercambio de ideas y demostraciones de las aplicaciones que tienen en este ámbito las últimas tecnologías. «Nos centramos en contar que es la fotogametría y cómo se utiliza para generar gemelos digitales de monumentos históricos que luego pueden ayudar en su conservación», explica Carlos García, uno de los cofundadores de Invicsa, una empresa nacida en León especializada en la innovación con drones, unos aparatos que hacían ayer las delicias de los escolares que se acercaron a este rincón de la feria.

