«Calma tensa» en Igüeña (León) tras el incendio intencionado que obligó a evacuar el pueblo

«Noche complicada» en Igüeña (León). Cuando parecía que el incendio forestal desatado en la localidad próxima de Fasgar no iba a suponer grandes problemas para su población, en la tarde de este miércoles lo que parece ser un nuevo foco intencionado por detrás del operativo de extinción, según denunció la Junta de Castilla y León, lo complicó todo.

Este nuevo fuego obligó a un cambio de estrategia en la lucha contra las llamas en esa zona y también a la evacuación de los vecinos. Empezando por los de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano -unos 25-, el pueblo perteneciente al Ayuntamiento de Igüeña donde precisamente comenzó a prender ese foco en un espacio totalmente rodeado de masa forestal.

«Teníamos el fuego prácticamente encima de las viviendas», ha expresado a ABC el alcalde de un municipio de unos 1.000 habitantes, Antonio Alider Presa, que explica que al anochecer «todo se complicó mucho». «Los medios aéreos tuvieron que dejar de intervenir y quedó en manos de los terrestres, que hicieron un gran trabajo para impedir que las llamas llegasen hasta el pueblo», ha relatado.

Pero hubo que evacuar también a Igüeña. La Guardia Civil estima que durante la noche fueron desalojados unos cien vecinos hasta unas instalaciones deportivas en Bembibre. «Muchos ya habían ido saliendo del pueblo, pero también hubo quien decidió quedarse», ha comentado.

A mediodía de este jueves los evacuados no habían vuelto a sus domicilios y existe en la localidad una «calma tensa», ha indicado el regidor, quien ha reconocido que existe «preocupación» aunque parece que el peligro para el pueblo ya ha pasado. Si bien, ha mostrado inquietud por la «ola de incendios» que vive la provincia leonesa y Castilla y León en general.

Presa ha agradecido el trabajo del operativo, «grandes profesionales que están exhaustos», y ha valorado también la labor de los vecinos que «han ayudado desde el primer momento».

Ahora, confía que las condiciones meteorológicas, las «noches más frescas» y «una mayor humedad» en el ambiente ayuden a que el fuego no avance y pueda «poco a poco» ser controlado.

Más incendios en León

Por otra parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha indicado que el motivo de la evacuación fue la realización de una técnica contra incendios que se iba a hacer «muy cerca» de la población y que ha funcionado, aunque se mantiene el desalojo.

Precisamente en este incendio se trabaja en la zona que se dirige a Colinas del Campo de Martín Moro con maquinaria pesada, con medios aéreos y también con dotaciones terrestres. «Es uno de los incendios que nos preocupa», ha señalado Eduardo Diego, quien ha agregado que también otros incendios avanzan «de forma favorable». Actualmente en la provincia hay seis incendios de IGR 2 (Índice de Gravedad Potencial), entre ellos el que afecta a Igüeña, cuatro IGR 1 y otro ya en 0.