Calendario escolar 2025-2026: El curso empezará el 8 de septiembre y serán días no lectivos el 31 de octubre y el 24 de abril

El nuevo curso escolar 2025-2026 comenzará el lunes 8 de septiembre para los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, y concluirá el miércoles 24 de junio. Además, el 13 y el 31 de octubre serán días no lectivos, por lo que habrá dos puentes de tres jornadas así como el 24 de abril, por lo que habrá cuatro días de descanso entorno a la fiesta de la Comunidad.

Por su parte, los alumnos de Secundaria, Bachillerato -en régimen ordinario y nocturno- y primer curso de los ciclos formativos de grado básico y segundo curso de FP básica iniciarán el curso una semana después, el 15 de septiembre.

Mientras, los de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial se reincorporarán a las clases el 18 de septiembre. Por su parte, el día 22, empezarán los alumnos de Bachillerato o FP de Grado Superior y Grado Medio a distancia, así como las enseñanzas impartidas en centros y aulas de Educación de Personas Adultas.

Por último, el 29 de septiembre iniciarán las clases los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores, deportivas, y enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, y una semana después, el 6 de octubre, empezarán su docencia las enseñanzas de idiomas.

El final del curso escolar tendrá lugar el viernes 22 de mayo para el alumnado de Segundo de Bachillerato ordinario y nocturno, los segundos cursos de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Superior en régimen a distancia, ciclos formativos de Grado Superior de las enseñanzas deportivas, el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza. El resto de enseñanzas finalizará las actividades lectivas el miércoles 24 de junio.

Vacaciones Navidad y Semana Santa

Las vacaciones de Navidad se alargarán entre el 20 de diciembre y el 7 de enero de 2025. Las de Semana Santa durarán del 27 de marzo al 6 de abril.

Además de los festivos establecidos en el calendario laboral de la Comunidad y de los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el lunes 13 de octubre, el viernes 31 de octubre -Día del Docente- y los días 16 y 14 de febrero -fiestas de Carnaval-. A los que se une el viernes 24 de abril, con lo que habrá un puente de cuatro días entorno al Día de la Comunidad.

Horario reducido en septiembre

Explica en un comunicado la Consejería de Educación, que tal y como ya comunicó a los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial –Csif, Anpe, Stecyl-i, UGTy CCOO–, se mantendrá el horario lectivo reducido durante los meses de junio y septiembre. Añadió que hay un compromiso de la Junta para encargarse de la atención de los escolares que no acudan al comedor durante esa hora lectiva de menos.

De esta manera, la Junta no recuperará el horario completo tal y como pedían las familias al considerar que ya no existen razones para recortar una hora las clases una vez superada la pandemia del Covid. Además, una recomendación del Procurador Común emplazó el año pasado a la Consejería a volver a la jornada ordinaria al no concurrir motivos pedagógicos que justifiquen la reducción lectiva en septiembre.

Este documento, que ha sido analizado este viernes en una reunión mantenida con los sindicatos, será enviado al Consejo Escolar de Castilla y León de forma previa a su aprobación definitiva.