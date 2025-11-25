Suscribete a
El Cabildo de Burgos llevarça a la Unesco un informe para que las puertas de Antonio López se instalen en Santa María

El arzobispo destaca que a partir de ahora, «Burgos va a contar con una nueva obra monumental de máximo nivel», y la define como «una de las obras cumbre» del artista

Antonio López une pasado y presente 'puertas adentro' en la Catedral de Burgos

Presentación de la programación con motivo de la exhibición de las puertas que Antonio López ha diseñado para la Catedral de Burgos
Presentación de la programación con motivo de la exhibición de las puertas que Antonio López ha diseñado para la Catedral de Burgos

El Cabildo Metropolitano de Burgos llevará ante la Unesco y la Junta de Castilla y León un informe de impacto patrimonial, elaborado por expertos, con «la voluntad» de que las puertas de Antonio López se instalen en la entrada de Santa María, lugar ... para el que fueron concebidas. Así lo han anunciado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y el vicario general y canónigo responsable de Cultura, Carlos Izquierdo.

