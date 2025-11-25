El Cabildo de Burgos llevarça a la Unesco un informe para que las puertas de Antonio López se instalen en Santa María

El Cabildo Metropolitano de Burgos llevará ante la Unesco y la Junta de Castilla y León un informe de impacto patrimonial, elaborado por expertos, con «la voluntad» de que las puertas de Antonio López se instalen en la entrada de Santa María, lugar ... para el que fueron concebidas. Así lo han anunciado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y el vicario general y canónigo responsable de Cultura, Carlos Izquierdo.

Las puertas de Antonio López se inaugurarán el próximo sábado, 29 de noviembre, con un acto en la capilla de los Condestables de la Seo y quedarán expuestas en el Museo de la Catedral a partir del día siguiente, quedando integradas en la visita turística al templo, hasta el 19 de enero con entrada gratuita.

Tras la presentación en sociedad de las nuevas puertas del artista manchego, Izquierdo ha precisado que el Museo de la Catedral es «el lugar más adecuado» para ubicarlas en este momento, según les trasladaron des de la Junta de Castilla y León. «A partir de ahora, queremos ver cómo son recibidas las puertas, qué eco y valor tienen», ha dicho, al tiempo que desveló que «hay muchos artistas que quieren venir y opinar».

Esta información se recogerá y se realizará un proyecto en el que «lo más importante es el imparto patrimonial de las puertas». Será, subrayó, «un estudio con varios expertos del impacto patrimonial» que el Cabildo lo trasladará a la Unesco y a la Junta de Castilla y León, donde, ha indicado, «no se ha presentado aún ningún proyecto porque no teníamos las puertas».

El arzobispo Mario Iceta ha recordado que «los tiempos de la Iglesia son muy distintos a los de los políticos». «No tenemos prisa. Queremos que la gente las vea y las valore y cuando las cosas vayan asentándose, se irán haciendo las solicitudes adecuadas», ha manifestado. «Nuestros proyectos son a muy largo plazo. Se llevarán todos los requisitos administrativos en el momento oportuno con las personas que sean sensibles a este proyecto», apostilló.

Sobre el trabajo de Antonio López se ha mostrado satisfecho de que a partir de ahora, «Burgos va a contar con una nueva obra monumental de máximo nivel», y la ha definido como «una de las obras cumbre» del artista español que «va a acrecentar el patrimonio cultural de nuestra Catedral». «Va a ser una obra de estilo nuevo, presente, que puede integrarse en nuestra Catedral», ha insistido, en declaraciones recogidas por Ical.