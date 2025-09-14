Castilla y León suma este lunes 444 nuevas rutas gratuitas a la tarjeta Buscyl

La implantación de la gratuidad en el transporte de titularidad autonómica da un nuevo paso desde este lunes, 15 de septiembre, con la incorporación de 444 rutas a la iniciativa Buscyl, de manera que los usuarios verán ampliadas las líneas en las que podrán viajar con su tarjeta digital.

Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya han solicitado y pueden usar la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta de Castilla y León. La iniciativa se había lanzado con 284 rutas iniciales –correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid– y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincias de Ávila, Palencia, Soria y Zamora.

Ahora, con la ampliación de esta iniciativa a nuevos itinerarios la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100).

Tal y como explica el Gobierno autonómico en un comunicado, la siguiente fase del calendario de implantación terminará el día 30 de septiembre, sumando otros 1.882 itinerarios para completar la marca total de 2.610 rutas en todo el territorio.

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web Buscyl , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

En este proceso de transición, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital, de manera que su uso se prorrogará durante un periodo hasta la implantación completa del sistema ITS (Sistemas Inteligentes del Transporte).