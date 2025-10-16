Suscribete a
Buscan al conductor de una furgoneta que portaba 720 kilos de hachís y huyó a pie en la A-I en Burgos

Sufrió un accidente en su intento de despistar a la patrulla del Instituto Armado

El hachís incautado en la furgoneta detenida en la A-1 a su paso por Burgos GUARDIA CIVIL

ABC

Burgos

La Guardia Civil busca al conductor de una furgoneta que portaba 20 fardos de hachís, que en un primer pesaje ha arrojado la cifra de 720 kilogramos, y que fueron aprehendidos en la A-I a su paso por la comarca ... de la Ribera del Duero burgales después de que el huido abandonara el vehículo tras sufrir un accidente en su intento de despistar a la patrulla del Instituto Armado.

