Buscan al conductor de una furgoneta que portaba 720 kilos de hachís y huyó a pie en la A-I en Burgos

La Guardia Civil busca al conductor de una furgoneta que portaba 20 fardos de hachís, que en un primer pesaje ha arrojado la cifra de 720 kilogramos, y que fueron aprehendidos en la A-I a su paso por la comarca ... de la Ribera del Duero burgales después de que el huido abandonara el vehículo tras sufrir un accidente en su intento de despistar a la patrulla del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron días atrás en el kilómetro 171 de la autovía A-1, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos, observó la conducción antirreglamentaria de una furgoneta, por lo que los agentes decidieron seguirle al levantar las sospechas de los agentes, informa Ep.

Al percatarse éste de la presencia del vehículo oficial y que, aparentemente, seguía desde la distancia sus movimientos, emprendió la huida a gran velocidad, de forma peligrosa y zigzagueante, para abandonar más adelante la vía por la salida más cercana.

Sin embargo, maniobró y volvió a incorporarse por el mismo vial a la autovía, llegando a circular tres kilómetros, pero en sentido contrario hacia el sur, hasta que sufrió un siniestro vial. Como consecuencia de los desperfectos sufridos en su parte frontal, no pudo continuar la marcha y el conductor, aparentemente ileso, descendió rápidamente para escapar del lugar a pie.

Los agentes verificaron el interior de la furgoneta y la zona de carga, donde transportaba 20 fardos envueltos en bolsas de plástico. Una vez abiertos se comprobó que se trataba de una sustancia compatible en olor, color y textura con el hachís, como más tarde se demostró, con un peso de 720 kilogramos, que fueron aprehendidos y que supone el mayor alijo de esta sustancia interceptado en la provincia de Burgos por el Cuerpo.

Las pesquisas siguientes, tras la intervención del vehículo, han aclarado que éste había sido sustraído en el pasado mes de agosto y que portaba placas de matrícula dobladas, que no coincidían con las correspondientes al número de bastidor del automóvil y tampoco con su documentación.

Lejos de dar por finalizada la incidencia, hay abierta una investigación subsidiaria destinada a la localización del conductor y al esclarecimiento de los delitos de robo de vehículo y de falsedad documental.