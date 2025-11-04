Suscribete a
ABC Premium

Burgos, León, Palencia y Zamora en riesgo este miércoles por viento con rachas de hasta 80 km/h

La Cordillera Cantábrica tiene esta previsión

Castilla y León censura que el Gobierno haya ignorado a «comunidades y universidades» para el Estatuto del Becario

Árboles derribados sobre la calzada por el viento en una carretera de la red provincial de Zamora en una foto de archivo
Árboles derribados sobre la calzada por el viento en una carretera de la red provincial de Zamora en una foto de archivo ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las provincias de Burgos, León, Palencia y Zamora estarán en aviso amarillo por viento este miércoles, 5 de noviembre, ante la previsión de rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por ... Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app