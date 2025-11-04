Burgos, León, Palencia y Zamora en riesgo este miércoles por viento con rachas de hasta 80 km/h

Las provincias de Burgos, León, Palencia y Zamora estarán en aviso amarillo por viento este miércoles, 5 de noviembre, ante la previsión de rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por ... Europa Press.

En concreto, la Cordillera Cantábrica de León se mantendrá en aviso hasta las 17.59 horas por rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora con vientos del del sur.

Por su parte, en la Cordillera Cantábrica de Palencia estarán activos entre las 00.00 y las 17.59 del miércoles por la misma previsión. Unas horas antes finalizará el aviso en el caso de la zona de Sanabria (Zamora), en concreto a las 11.59 horas.

Por último, en el Condado de Treviño (Burgos) el riesgo por viento estará activo desde las 03.00 y las 23.59 horas del miércoles ante la previsión de rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

En general, este miércoles en Castilla y León se prevé un cielo nuboso o con intervalos nubosos, con precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas, que se extenderán de oeste a este.

Podrán ser persistentes en puntos de montaña del oeste y no se descarta que puedan ir acompañadas de tormentas, más probables cuánto más al sur.

Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso, localmente en ligero descenso en el suroeste, y máximas sin cambios o en ligero descenso, localmente en ligero ascenso en el norte.