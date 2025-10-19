Burgos late por su patrimonio cultural en la primera carrera popular 'Nocturna Lux Mundi Burgos 2031'

La ciudad de Burgos acogió ayer la celebración de la primera carrera popular 'Nocturna Lux Mundi Burgos 2031', que busca sensibilizar a la sociedad burgalesa sobre el cuidado del patrimonio. La Fundación Ars Burgensis es la promotora de este evento, que busca unir deporte, ... patrimonio y participación ciudadana en torno a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Los participantes recorrieron, a lo largo de cinco kilómetros, el centro histórico de la ciudad, y sus tres Patrimonios de la Humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca —representados por el Museo de la Evolución Humana—. Además, pudieron, los burgaleses pudieron disfrutar de 17 actuaciones musicales en puntos estratégicos a lo largo del recorrido que amenizaron la marcha o la carrera de los participantes.

El acto de inauguración de la carrera contó con la presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el arzobispo de la ciudad, Mario Iceta y presidente de la Fundación Ars Burgensis. Los fondos recaudados con esta prueba irán destinados a los proyectos de gestión integral del patrimonio que la Fundación desarrolla en la provincia de Burgos.