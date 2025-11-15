Suscribete a
ABC Premium

Burgos alza la voz y pide de nuevo al Gobierno la reapertura del Tren Directo a Madrid

Una concentración con representantes de la sociedad burgalesa reclama recuperar una conexión «trascendental, viable y rentable»

Burgos vuelve a la carga con la «necesaria» reapertura del directo Madrid-Aranda

Concentración por la reapertura del Tren Directo Burgos-Aranda Madrid en la Plaza Mayor de la capital burgalesa
Concentración por la reapertura del Tren Directo Burgos-Aranda Madrid en la Plaza Mayor de la capital burgalesa ICAL

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de un millar de personas se han congregado este sábado en la Plaza Mayor de Burgos, para pedir la reapertura del Tren Directo Burgos- Aranda de Duero- Madrid, en el octavo aniversario del plante por la recuperación de esta línea. Ciudadanos de Burgos, ... pero también de Aranda de Duero y Segovia, desplazados hasta la capital con motivo de esta concentración, han vuelto a reclamar la reapertura de esta infraestructura, tan fundamental para el desarrollo económico y social de esta tierra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app