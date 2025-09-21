«Buena evolución» en la extinción del incendio de Pendillas de Arbás (León)

El trabajo nocturno de los medios de extinción, el descenso de las temperaturas y la creciente humedad han ayudado a que la «buena evolución» en la lucha contra el incendio forestal en la localidad de Pendillas de Arbás (León), perteneciente al municipio de Villamanín.

El fuego se originó el pasado viernes al parecer de forma intencionada y en «siete puntos diferentes», según responsables del operativo. Fue en la jornada del sábado cuando se elevó a índice de gravedad 2 al considerarse que había una «amenaza seria» para las poblaciones.

Así, a última hora de la tarde se decidió desalojar a veinte vecinos de la localidad de Tonín. Se dispuso para ellos un albergue de la localidad próxima de Villamanín, pero finalmente no tuvo que ser utilizado porque los evacuados se desplazaron a viviendas de familiares y alojamientos de otro tipo.

Según informaron desde el operativo, han trabajado cuarenta medios tanto terrestres como aéreos y se ha conseguido que al caer la noche el municipio ya no corriera peligro.

A primera hora de este domingo el índice de gravedad ha descendido a nivel 1 y los servicios de extinción confían en que las condiciones climatológicas ayuden a terminar completamente con el fuego.