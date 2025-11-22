Suscribete a
La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva

La boxeadora Isabel Rivero hace historia en Valladolid y se proclama campeona del mundo del peso átomo

La velada también enfrentó a la valenciana Sheila Rodríguez y la venezolana Reginfo y disputó seis combates 'amateur'

Casi cien agentes locales reciben Medallas al Mérito de Castilla y León

Isabel Rivero, tras proclamarse campeona mundial en Valladolid
Isabel Rivero, tras proclamarse campeona mundial en Valladolid

ABC

Valladolid

La boxeadora Isabel Rivero ha hecho historia en Valladolid y se ha proclamado campeona del mundo del peso átomo en una velada celebrada en la Cúpula del Milenio que se llenó para presenciar el combate contra la mexicana Silvia 'La Guerrita' Torres.

La ... velada se completó con el combate que enfrentó a la valenciana Sheila Rodríguez y la venezolana Reginfo en lo que fue un repaso de la triple campeona europea de principio a fin.

