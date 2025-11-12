Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

Bomberos y policías salvan la vida de un joven de 27 años que se lanzó al río Pisuerga en Valladolid

Ocurrió en la madrugada. Tras arrojarse, trató de alcanzar a nado la orilla la orilla derecha, bajo el edificio Duque de Lerma

Un conductor drogado se salta un semáforo en rojo mientras veía una película en el móvil

Efectivos de la Policía y de los Bomberos en un rescate en el río Pisuerga, en una imagen de archivo
Efectivos de la Policía y de los Bomberos en un rescate en el río Pisuerga, en una imagen de archivo ICAL

H. D.

Valladolid

Efectivos del Cuerpo de Bomberos y agentes de policía han salvado esta madrugada la vida de un joven de 27 años que se lanzó al río Pisuerga desde el Puente Mayor, en Valladolid, sobre las 2.51 horas, según ha informado el 1-1-2.

