Bomberos y policías salvan la vida de un joven de 27 años que se lanzó al río Pisuerga en Valladolid

Efectivos del Cuerpo de Bomberos y agentes de policía han salvado esta madrugada la vida de un joven de 27 años que se lanzó al río Pisuerga desde el Puente Mayor, en Valladolid, sobre las 2.51 horas, según ha informado el 1-1-2.

El Servicio de Emergencias recibió una llamada de la Policía Municipal en la que informaba de este hecho. El hombre trataba de alcanzar a nado la orilla derecha, bajo el edificio Duque de Lerma.

Los Bomberos de Valladolid acudieron al lugar con una embarcación. Junto a ellos, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Se activó además el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para el seguimiento del incidente y ante la posibilidad de necesitarse medios suplementarios.

Los bomberos y agentes de las fuerzas de seguridad localizaron al varón y lo trasladaron en la embarcación hasta la playa de Las Moreras, donde fue atendido por la UVI móvil y trasladado al Hospital Clínico Universitario.