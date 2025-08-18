El bombero muerto en León, experimentado y siempre en primera línea

La noche del domingo acabó en tragedia para los 22 trabajadores forestales que forman parte del convoy de Bayubas de Abajo, que desde su base en esta localidad soriana se trasladó el sábado a León para ayudar en las labores de extinción del incendio que azota El Bierzo. Uno de sus brigadistas, Ignacio -conocido como Nacho- de 57 años y natural de Orense aunque residente en tierras sorianas desde hace más de 30 años, falleció al volcar por un terraplén el camión autobomba en el que regresaba de pelear contra las llamas en el Valle del Silencio, muy cerca de Ponferrada (León).

El siniestro, que se produjo a la altura de Espinoso de Complugo, acabó con la vida de este oficial de montes y maquinista de autobombas, una labor que desarrollaba en la base de Bayubas desde 2010. Desde esta provincia había acudido, junto con sus compañeros, a reforzar el operativo en el Bierzo leonés desplegado por la Junta de Castilla y León.

Compañeros del fallecido le recuerdan como un experimentado bombero con muchas horas de trabajo, esfuerzo y experiencia. De hecho, también participó en la extinción de los incendios de la Culebra, en Zamora, de hace dos años. Quiso el destino que las llamas, a las que durante tanto tiempo combatió, no pudiesen con él aunque la muerte le llegó en activo y sobre una de las autobombas en las que tantas veces trabajó y que acabó por volcar ante lo escarpado del terreno al que los bomberos se ven obligados a acceder..

Casado y con hijos, en Bayubas, donde las banderas ondean a media asta, pasaba los veranos para formar parte del operativo contraincendios. En este pequeño municipio, de unos 150 habitantes, era muy querido por sus vecinos quienes también destacan su experiencia y su deseo de estar siempre en primera línea.

En el accidente también resultó herido otro brigadista, que fue trasladado al hospital de Ponferrada y dado de alta horas después. El regreso del citado convoy a su base operativa en Soria estaba previsto, precisamente, para este lunes.

El fallecimiento de este trabajador se suma a la muerte de dos voluntarios de 35 y 37 años que colaboraban en las labores de extinción del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que se extendió hasta la provincia de León.