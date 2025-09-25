Bodega Emina cumple «30 vendimias» con la mirada puesta en el futuro

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó ayer en Valbuena de Duero (Valladolid) en el acto de celebración del 30 aniversario de la Bodega Emina, donde subrayó el papel del sector vitivinícola como motor económico, de innovación y sostenibilidad, y elemento clave en la generación de oportunidades y fijación de población, fundamentalmente, en el medio rural.

Fernández Mañueco recordó que el Gobierno de Castilla y León ha aportado más de 70 millones de euros en ayudas a 175 proyectos de inversión y modernización de bodegas en esta legislatura. A ello se suman 32,5 millones de euros destinados a la promoción internacional, que han permitido financiar más de 450 programas en terceros países para abrir mercados, impulsar campañas de marketing y reforzar la presencia exterior del sector del vino de la Comunidad tanto en ferias como en mercados estratégicos. Además, la Junta ha duplicado la dotación global de las ayudas para inversiones en bodega, materializada ya en la convocatoria resuelta el pasado mes de julio y se han dedicado más de 32 millones a la promoción internacional del vino.

El sector vitivinícola, con más de 750 bodegas, resulta estratégico para Castilla y León, también para el enoturismo, y genera más de mil millones de euros de facturación y 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo a fijar población en el medio rural. Además, sus exportaciones han aumentado más del 38% desde 2020, convirtiendo a los vinos de la Comunidad en uno de los mejores embajadores de Castilla y León en el mundo. El presidente de la Junta destacó la trayectoria de la Bodega Emina, que comenzó en el año 1995, y de la familia de Carlos Moro como ejemplo del compromiso con el territorio, y la generación de riqueza y empleo. Además, valoró la excelencia y la calidad con la que esta compañía elabora sus vinos, así como su apuesta por la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad.

El fundador de Emina, Carlos Moro, aseguró que tras «30 vendimias», se observan los resultados del «esfuerzo y trabajo» de una familia que «ama esta tierra». «Hoy, nuestros hijos y nietos llevan el legado hacia el futuro, la familia es la verdadera fuerza de Emina». Moro se refirió a la «economía esférica», un modelo de desarrollo que incorpora múltiples sectores, aunque el objetivo es «seguir con la excelencia», pero «mirando al futuro», porque Emina es la «punta de lanza que defendemos en las bodegas familiares Matarromera», aseguró.

Por su parte, la presidenta de la Bodega Emina, Paloma Moro, afirmó que se trata de un sueño que nació de la «pasión» de sus abuelos y su padre, «con el apoyo de todos», el cual se ha convertido en un «legado cargado de pasión y emoción». «Desde que era niña he visto la dedicación de mi padre a estas tierras. Nos enseño a amar el viñedo, así como la innovación, la sostenibilidad y a la gente de esta tierra». Trasladó que su compromiso al frente radica en «honrar valores e historia con la excelencia como prioridad».