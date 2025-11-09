Bembibre (León) se manifiesta por la sanidad pública y en contra de «escandalosas» listas de espera

La localidad de Bembibre (León) se ha sumado este domingo a la semana de movilizaciones convocada por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, entre las que se encuentra la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, ... y con el apoyo del colectivo Oncobierzo. La concentración ha reunido a más de 2.000 personas, según los organizadores.

La cita, a la que ha acudido el presidente de la Diputación Provincial y concejal en la villa berciana, Gerardo Álvarez Courel, ha tenido como punto de partida y llegada la plaza Santa Bárbara, y ha discurrido bajo lemas como 'Algún día es mucho tiempo' y 'El cáncer no entiende de tiempo', recoge Ical. Así, los manifestantes han exigido el incremento del presupuesto sanitario, refuerzo y cobertura total de las plantillas de hospitales y centros de Atención Primaria, así como de una implantación definitiva de las zonas de difícil cobertura médica, para el Área de Salud de El Bierzo y reforzamiento de la Atención Primaria Básica.

También se ha reclamado consulta con el médico de Familia en un máximo de 48 horas, mejorar las listas de espera con recursos propios de la sanidad pública, promover la investigación con formaciones específicas, tener acceso a un aborto libre y gratuito en el Área de Salud de El Bierzo e incremento de las plantillas de Salud Mental, donde las listas de espera, han recalcado, «son escandalosas».

En Burgos

También en Burgos, unas 3.000 personas, según fuentes policiales -más de 5.000 de acuerdo a la organización- se han manifestado este domingo en Burgos para exigir una «sanidad pública cien por cien» frente a la «progresiva privatización encubierta».

La manifestación se ha desarrollado con cánticos como «las listas de espera desesperan», «Sanidad pública ya», «más recursos para sanidad», «hospital, cien por cien público» o «privatización rima con corrupción». El portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública, Juan Antonio Ayllón, ha señalado que la entidad convocante defiende a la «sociedad» en su apuesta por un «modelo público y equitativo» de la sanidad, recoge Ep. En este sentido, ha defendido que esta es el «primer eslabón es la salud» y es por donde más están «atacando» los que quieren cambiar el «modelo de sociedad» a la «ley de la selva» en el que prima el «sálvese quien pueda».