La basílica de San Vicente, joya del románico de Ávila, recuperará su esplendor tras su restauración

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha visitado este martes las obras de restauración de la portada occidental de la Basílica de San Vicente, joya del románico en Ávila y Monumento Nacional desde 1882, unos trabajos que concluirá en los próximos días tras más de medio millón de euros de inversión.

El consejero ha explicado que el hecho de que su portada occidental quede protegida por el pórtico ha sido «determinante para su conservación», ya que el tipo de piedra empleado para la elaboración de los trabajos de labra más delicados no habría resistido una exposición directa a la intemperie. Si a este problema intrínseco de la piedra blanca, se suma el «grave problema» que presentaba de contaminación por sulfatos, se puede considerar que, «de no estar protegida por el nártex, la portada prácticamente habría desaparecido».

Asimismo, ha señalado que aunque la portada parecía que tenía una conservación «relativamente buena», esta «falsa impresión» se debía a los múltiples revestimientos y patinados aplicados a lo largo del tiempo para encubrir el estado real de la piedra. «En realidad, la piedra presentaba alteraciones muy graves y extendidas por toda la portada, derivadas de los tratamientos aplicados superficialmente a toda la obra en diferentes reformas y actuaciones», ha añadido.

Los objetivos de la actuación que se está acometiendo por la Junta radican en lograr la conservación y estabilidad de los elementos originales de esta portada. Las líneas fundamentales de la intervención han consistido en «eliminar o minimizar» la presencia de contaminantes que estaban provocando un continuo deterioro de la portada; desalación y consolidación de la piedra; fijación de pequeñas películas desprendidas, adhesión de fragmentos y estabilización estructural de volúmenes con riesgo de desprendimiento y recuperar una lectura coherente de la portada, alterada por la presencia de diferentes revestimientos, ha señalado en un comunicado la Junta. «El efecto de la limpieza ha sido esencial, aunque no sea este su objetivo principal», han añadido.

El trabajo de campo ha descubierto la labra, tras la eliminación de los recubrimientos superpuestos por medio de técnica laser, resaltando la combinación de color creada por los tipos de piedra empleada y que conforma la imagen final de la portada.

La Diócesis de Ávila, por su parte, se ha comprometido a la instalación de un sistema anti aves para proteger la fachada una vez restaurada.

El consejero ha recordado, además, que desde esta visión integral del patrimonio en lo que va de Legislatura, la Consejería ha invertido en total 10 millones de euros en 45 templos del patrimonio de la Iglesia en la Comunidad.

Durante la visita, también ha hecho referencia a la iglesia abulense de San Andrés, donde se produjo un derrumbe el pasado mes de mayo. Al respecto, explicó que se ha evitado «el colapso» del templo y que ahora está trabajando la diócesis en la búsqueda de una empresa para hacer las obras.