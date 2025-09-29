El Ayuntamiento de Valladolid elevará hasta los 10,5 millones los presupuestos participativos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado durante el pleno celebrado este lunes que la dotación total para los Presupuestos Participativos del próximo ejercicio ascenderá hasta los 10,5 millones de euros, 500.000 euros más que en el último proceso, consolidando así «una herramienta clave para reforzar la democracia local y fomentar la implicación directa de la ciudadanía en las decisiones municipales».

Según ha recordado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado remitido a Ical, los Presupuestos Participativos «permiten a los vecinos y vecinas proponer, debatir y decidir» sobre inversiones y proyectos de mejora en los barrios y distritos de la ciudad. Con este mecanismo, el Ayuntamiento de Valladolid busca garantizar un modelo «más abierto, transparente y democrático, en el que las prioridades de la ciudadanía se transformen en actuaciones concretas».

La reciente modificación del reglamento de Presupuestos Participativos, aprobada de forma definitiva por el pleno de este lunes, asegura un proceso «más sólido y eficaz», que según el actual equipo de gobierno «corrige las limitaciones detectadas en etapas anteriores», recoge Ical.

Como ha resaltado Carnero, «en esta nueva etapa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de que cada euro invertido en los Presupuestos Participativos se traduzca en mejoras reales para los barrios y la vida cotidiana de los vallisoletanos, evitando situaciones de inejecución de proyectos como en etapas anteriores».

El alcalde ha enfatizado además que «este esfuerzo presupuestario de 10,5 millones de euros es una apuesta decidida por dar voz y poder de decisión a la ciudadanía, convirtiendo a Valladolid en un referente en materia de participación vecinal y gestión democrática de los recursos públicos».