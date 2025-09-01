El Ayuntamiento de Valladolid baja un diez por ciento el impuesto de circulación

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, con la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, y el concejal de Hacienda, Francisco de Paula

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado este lunes la última actualización de una hoja de ruta que apuesta por reducir la carga tributaria para los ciudadanos. «Continuamos con las bajadas de impuestos con las que comenzamos el año pasado y anuncio que el año que viene seguiremos», ha remarcado el alcalde, Jesús Julio Carnero. Ha detallado una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2026 entre las que destaca una rebaja del diez por ciento del impuesto de circulación, que afectará a «todos» los vehículos de la ciudad, los 176.649 domiciliados. Supondrá una merma de un millón y medio para la hucha común.

«Entendemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas municipales», ha justificado Carnero, a medida que ha explicado otros puntos de este paso del equipo de Gobierno PP-Vox, en línea con una política liberal ya comprometida anteriormente y que llevan «en el ADN», ha recordado.

Otra de las reducciones a destacar es la bonificación del 50 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para «favorecer el establecimiento» de locales de comercio y hostelería. Se aplicará en superficies de menos de 500 metros cuadrados a pie de calle.

Además, se elimina el cobro para obtener atestados policiales y se implanta el Bizum como método de pago corriente en cuestiones recaudatorias. Por otra parte, las nuevas autorizaciones de terrazas (y la renuncia de las mismas) podrán liquidar los pagos trimestralmente, y no sólo por año, como hasta ahora.