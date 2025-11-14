El Ayuntamiento de Palencia considera que «el juez se equivoca» al inadmitir la demanda contra Adif

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, Álvaro Bilbao, considera que «el juez se equivoca». Se refiere al auto dictado por el Contencioso-Administrativo que inadmite la demanda que la institución local interpuso frente a la construcción de la línea de alta ... velocidad a Cantabria en lo que afecta al conocido como salto del carnero en el Camino Viejo de Husillos.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el edil ha manifestado también su extrañeza por que el tribunal ha tardado más de año y medio en dictar el auto y ha adelantado que van a recurrir esta decisión, conforme a un informe emitido por la Secretaría General en el que se alude «a la incongruencia en que incurre en su motivación el auto judicial y que conduce, a juicio de la que suscribe, a un error manifiesto, justifica la viabilidad y procedencia de la interposición en plazo del correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».

Bilbao ha explicado también que no existe jurisprudencia sobre la manera de presentar una demanda entre administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Palencia y Adif, en el caso de la aprobación de un proyecto constructivo que no cumple con los estudios informativos. «Es algo nuevo en los juzgados», ha insistido.

El edil ha recordado que el auto se fundamenta en que la alcaldesa no tiene potestad para presentar la demanda, pero ha insistido en que no se trata de un planeamiento urbanístico conforme a la Ley de Urbanismo de CYL, sino del control de las obras que se hacen en función la ley del sector ferroviario y si ese proyecto cumple el estudio informativo.

Bilbao ha insistido, por tanto, en que tanto la secretaria general del Ayuntamiento como los catedráticos que han avalado la demanda sostienen que la alcaldesa sí tiene la potestad para presentar la solicitud y han indicado la conveniencia de apelar.